- 34. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşusu’Nu “My Billionaire” Kazandı
- Karting Şampiyonasında Açılış Yapıldı
- Imf: Euro Bölgesi’Nin Büyümesi Hala Güçlü
- Tuzla Şehitleri Anıldı
- Batan Tekneden 3 Ceset Daha Yakınlarına Teslim Edildi
- Türkiye’De Dgs Sınavı Bugün Yapıldı
- Başbakan Erhürman Sporcuları Tebrik Etti
- Güngördü, Ozanköy Spor Kulübü’Nü Kabul Etti
- Hollanda’Da Cami Ve Kiliselerde Yağmur Duası
- Bm’den Gazze’de Akaryakıt Eksikliği Uyarısı
- Çavuşoğlu, Bu Akşam Kktc’Ye Geliyor
- Merve-Betül Çifti Türkiye Şampiyonu
- Atikoğlu Ve Tazegül Zirvede
- Oktay: Her Şartta Kıbrıs Türk Halkının Haklarını Koruyor Olacağız
- Doğukan Tarih Yazdı
- Hava Kirliliği Meme Kanseri Riskini Artırıyor
- Tuzla Şehitleri Bugün Düzenlenecek Törenle Anılacak
- Abd, Unfıcyp’İn Misyonunda Reform Yapılmasını İstiyor
- Özçınar, Tdbb Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’Na Katıldı
- İran 1000 Telegram Kanalını Kapattı
- G20 Toplantısı’ndan Ticaret Karşıtı Mesaj Çıkmadı
- ‘fanatik Yahudilerin Mescid-İ Aksa Baskınları Din Savaşı Çıkarmayı Amaçlıyor’
- Yeşilköy’De Şov Yaptılar
- Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute’U Kabul Edecek
- Okçular Güzelyurt’Ta Yarıştı
- Thy Uyardı: Ödül Bilet Temalı Mesajlar Sahte, Açmayın!
- Antalya’Da Orman Yangını
- Bahçeli: Kıbrıs, Akdeniz’Deki Milli Mukavemetimizdir
- Boğaz Şehitliği Ve Tmt Anıtı Önünde Tören Düzenlendi
- Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay Mesaj Yayımladı
- “Biz Her Zaman Halklar Arasında Barış İçinde, Dostane İlişkilerin Savunucusu Olduk”
- Oktay’In Ziyaret Programı Açıklandı
- Hollanda Dışişleri Bakanı’Ndan “Irkçı” Açıklamalar
- Gençler Spor Festivali’Nde Buluşuyor
- Dr. Fazıl Küçük’Ün Anıttepe’Deki Mezarında Tören Düzenlendi
- Girne Belediyesi Resim Atölyesi Ve Çocuk Yogası Yarın Başlıyor
- Atikoğlu Ve Tazegül Zirvede
- Yeşilköy’De Şov Yaptılar
- Doğukan Tarih Yazdı
- Karting Şampiyonasında Açılış Yapıldı
- Okçular Güzelyurt’Ta Yarıştı
- Güngördü, Ozanköy Spor Kulübü’Nü Kabul Etti
- Merve-Betül Çifti Türkiye Şampiyonu
- Imf: Euro Bölgesi’Nin Büyümesi Hala Güçlü
- Abd, Unfıcyp’İn Misyonunda Reform Yapılmasını İstiyor
- G20 Toplantısı’ndan Ticaret Karşıtı Mesaj Çıkmadı
- Bm’den Gazze’de Akaryakıt Eksikliği Uyarısı
- ‘fanatik Yahudilerin Mescid-İ Aksa Baskınları Din Savaşı Çıkarmayı Amaçlıyor’
- İran 1000 Telegram Kanalını Kapattı
- Bahçeli: Kıbrıs, Akdeniz’Deki Milli Mukavemetimizdir
- Oktay: Her Şartta Kıbrıs Türk Halkının Haklarını Koruyor Olacağız
- Türkiye’De Dgs Sınavı Bugün Yapıldı
- Batan Tekneden 3 Ceset Daha Yakınlarına Teslim Edildi
- Thy Uyardı: Ödül Bilet Temalı Mesajlar Sahte, Açmayın!
- Antalya’Da Orman Yangını
- Tuzla Şehitleri Bugün Düzenlenecek Törenle Anılacak
G20 Toplantısı’ndan Ticaret Karşıtı Mesaj Çıkmadı
Arjantin’in dönem başkanlığında Buenos Aires’te düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı sona erdi. Bildiride, küresel büyümenin gücünü korumasına karşın daha dengesiz hale geldiğini kaydedilirken, kısa ve orta vadeli aşağı yönlü risklerin yükseldiği vurgulandı.
Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20, Buenos Aires’te yapılan son toplantısında yükselen ticaret gerilimlerine karşı net bir tavır sergileyemedi.
Arjantin’in dönem başkanlığında Buenos Aires’te düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı sona erdi. İki gün süren toplantının ardından tüm G20 üyeleri tarafından imzalanan 13 maddelik bir sonuç bildirisi yayımlandı.
Bildiride, küresel büyümenin gücünü korumasına karşın daha dengesiz hale geldiğini belirtilirken, kısa ve orta vadeli aşağı yönlü risklerin yükseldiği vurgulandı. Söz konusu risklerin finansal kırılganlıklar, yükselen ticaret ve jeopolitik gerilimler, küresel dengesizlikler, eşitsizlik ve yapısal yavaş büyüme olarak sıralandığı bildiride, “Riskleri izlemeye devam edeceğiz, hafifletmeye çalışacağız ve gerçeğe dönüşürlerse karşılık vereceğiz.” ifadesine yer verildi.
Bildiride, yükselen piyasa ekonomilerinin değişen finansal şartlara karşı eskisine göre daha hazırlıklı olmalarına rağmen hala piyasalardaki oynaklık ve ters sermaye akımlarına karşı hassas olduğuna işaret edildi.
G20 ülkelerinin güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi desteklemek için mevcut tüm araçları kullanmaya devam edeceği taahhüdünün yinelendiği bildirilde, şunlar kaydedildi:
“Uluslararası ticaret ve yatırımlar büyümenin, verimliliğin, inovasyonun, istihdamın ve kalkınmanın önemli motorları. Liderlerimizin Hamburg Zirvesi’nde vardıkları sonuçları tekrar ediyoruz ve riskleri azaltmak için diyaloğun artırılması, risklerin azaltılması ve güveninin güçlendirilmesine yönelik ihtiyacı görüyoruz.”
Dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan 20 ülkenin temsilcilerini buluşturan toplantının bildirisinde, korumacı ticaret politikalardan kaçınılmasına yönelik net bir ibareye yer verilmemesi en fazla dikkati çeken noktalardan biri oldu.
Daha önceki G20 sonuç bildirilerinde yer alan “korumacı politikalardan kaçınacağız” ibaresi, geçen yılın mart ayında Almanya’da yapılan toplantıda ABD Hazine Bakanı Mnuchin’in ısrarları üzerine metinden çıkarılmış ve daha sonraki toplantıların hiçbirinde yeniden kullanılmamıştı.
Küresel iş dünyası liderleri, bundan önceki birkaç toplantısında yükselen korumacılığa karşı çok sert bir tutum sergilemeyen G20’den, bu toplantıda son dönemde uygulamaya konan tarifeler nedeniyle daha güçlü bir duruş sergilemeye davet etmişti.
Dünyanın en büyük ticaret örgütlerini çatısı altında birleştiren “Küresel Ticaret Koalisyonu”, İstanbul, Berlin, Brüksel, Brasilia, Buenos Aires, Londra, Madrid, Yeni Delhi, Ottawa, Paris, Roma, Seul, Sydney ve Washington’daki üyelerinin imzaladığı bir bildiri yayımlayarak, G20 üyelerini serbest ticareti tehdit eden uygulamaların karşısında durmaya çağırmıştı.
Buna karşın, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’nın sonuç bildirisi, korumacılık karşıtı ifadelere yer vermeyerek iş dünyasından gelen bu çağrıları karşılıksız bıraktı.
Toplantılarda, Türkiye’yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya temsil etmişti.
- Çavuşoğlu, Bu Akşam Kktc’Ye Geliyor
- Tuzla Şehitleri Bugün Düzenlenecek Törenle Anılacak
- Denktaş’In 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajı
- Özersay:barış Gücü Bugün 44. Yıldönümü Olan Faşist Yunan Darbesini Değil Engellemek,sadece Seyretti...
- Sağlık Turizmi Konseyi, Basın Günü’Nü Kutladı
- Erdoğan Kktc’Den Ayrıldı
- Erdoğan:kktc’Nin Azınlık Durumuna Düşmesine Asla İzin Vermeyeceğiz
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Özersay:barış Gücü Bugün 44. Yıldönümü Olan Faşist Yunan Darbesini Değil Engellemek,sadece Seyretti
- » İstanbul’Da 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Buluşması Yapıldı
- » Erhürman Ve Tüm Kabine Üyelerinin Katılımıyla Bugün Basın Toplantısı Düzenlenecek
- » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler İçin Kur’An-I Kerim Okudu
- » Sel Tehlikesi Nedeniyle 100 Bin Kişi Tahliye Edildi
- » Baybars: Cezaevine Müdahale Ettiğim Doğrudur
- » Erdoğan: 15 Temmuz Tüm Darbecilere Verilen En Güzel Cevaptır
- » Tuzla Kavşağında Kaza..yaralılar Var!
- » Geceyi Yücebaş, Aydınlattı
- » Çocuklar Söyledi, Büyükler Alkışladı
- » 2018 Dünya Kupası’Nın Sahibi Fransa Oldu
- » Türkiye’De Ohal Sonrası İçin Yeni Düzenleme.
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Sıcak Okçuları Engellemedi
- » Saytev, Türkiye 3.liginde
- » Japonya’Da Aşırı Sıcaklardan 5 Kişi Öldü
- » Rusya Dünya Kupası’Ndan 13,7 Milyar Dolar Kazandı
- » Boğaz Şehitliği Ve Tmt Anıtı Önünde Tören Düzenlendi
- » Tbmm Başkanı Yıldırım’Dan 20 Temmuz Mesajı…
- » Abd’De Facebook’A Soruşturma Açıldı
- » Irak’In Güneyindeki Gösteriler Sürüyor
- » Yıldırım: Amacımız 15 Temmuz Ruhunu Canlı Tutmak
- » Girne Belediyesi Resim Atölyesi Ve Çocuk Yogası Bugün Başlıyor
- » Dr. Fazıl Küçük’Ün Anıttepe’Deki Mezarında Tören Düzenlendi
- » İsrail’De Tartışmalı “Yahudi Ulus Devleti” Tasarısı Kabul Edildi
- » Oktay’In Ziyaret Programı Açıklandı
- » Hükümet’Ten Basın Toplantısı
- » Başbakan Erhürman, Yüzücülerimizi Kutladı
- » Kerkük’Te 4 Ses Bombası Patladı
- » Türkiye’De Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına Bağlandı
- » Türkiye’De İki Yıldır Uygulanan Olağanüstü Hal Sona Erdi
- » Doğa Koyuncu Ardahan’Da Zirvede
- » Gençler Spor Festivali’Nde Buluşuyor
- » Ermenistan-Azerbaycan Sınırında Çatışma
- » Yunanistan’Dan Avrupa’Ya “Yabancı Düşmanlığı” Uyarısı
- » Turan: Kıbrıs Konusundaki Kazanımlar Her Gün Biraz Daha Artıyor
- » 34. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşusu’Nu “My Billionaire” Kazandı
- » Karting Şampiyonasında Açılış Yapıldı
- » Imf: Euro Bölgesi’Nin Büyümesi Hala Güçlü
- » Tuzla Şehitleri Anıldı
- » Batan Tekneden 3 Ceset Daha Yakınlarına Teslim Edildi
- » Türkiye’De Dgs Sınavı Bugün Yapıldı
- » Başbakan Erhürman Sporcuları Tebrik Etti
- » Güngördü, Ozanköy Spor Kulübü’Nü Kabul Etti
- » Hollanda’Da Cami Ve Kiliselerde Yağmur Duası
- » Bm’den Gazze’de Akaryakıt Eksikliği Uyarısı
- » Çavuşoğlu, Bu Akşam Kktc’Ye Geliyor
- » Merve-Betül Çifti Türkiye Şampiyonu
- » Atikoğlu Ve Tazegül Zirvede
- » Oktay: Her Şartta Kıbrıs Türk Halkının Haklarını Koruyor Olacağız
- » Doğukan Tarih Yazdı
- » Hava Kirliliği Meme Kanseri Riskini Artırıyor
- » Tuzla Şehitleri Bugün Düzenlenecek Törenle Anılacak
- » Abd, Unfıcyp’İn Misyonunda Reform Yapılmasını İstiyor
- » Özçınar, Tdbb Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’Na Katıldı
- » İran 1000 Telegram Kanalını Kapattı
- » G20 Toplantısı’ndan Ticaret Karşıtı Mesaj Çıkmadı
- » ‘fanatik Yahudilerin Mescid-İ Aksa Baskınları Din Savaşı Çıkarmayı Amaçlıyor’
- » Yeşilköy’De Şov Yaptılar
- » Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute’U Kabul Edecek
- » Okçular Güzelyurt’Ta Yarıştı
- » Thy Uyardı: Ödül Bilet Temalı Mesajlar Sahte, Açmayın!
- » Antalya’Da Orman Yangını
- » Bahçeli: Kıbrıs, Akdeniz’Deki Milli Mukavemetimizdir
- » Boğaz Şehitliği Ve Tmt Anıtı Önünde Tören Düzenlendi
- » Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay Mesaj Yayımladı
- » “Biz Her Zaman Halklar Arasında Barış İçinde, Dostane İlişkilerin Savunucusu Olduk”
- » Oktay’In Ziyaret Programı Açıklandı
- » Hollanda Dışişleri Bakanı’Ndan “Irkçı” Açıklamalar
- » Gençler Spor Festivali’Nde Buluşuyor
- » Dr. Fazıl Küçük’Ün Anıttepe’Deki Mezarında Tören Düzenlendi
- » Girne Belediyesi Resim Atölyesi Ve Çocuk Yogası Yarın Başlıyor
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans