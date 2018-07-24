Abd, Unfıcyp’İn Misyonunda Reform Yapılmasını İstiyor

Birleşmiş Milletler Barış Gücü misyonlarında reform talep eden ABD, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Misyonunun küçültülmesini istiyor.

Bunun için iki seçeneği gözden geçiren ABD, Kıbrıs’taki barış gücü misyonunda reform yapılmasını yada tamamen kapatılmasını istiyor.

Anadolu Ajansı muhabirin BM’deki diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre ABD, Kıbrıs’taki barış gücü misyonu için iki seçeneği gözden geçiriyor.

Trump yönetimi, Kıbrıs’taki barış gücü misyonunda reform yapılmasını ve misyondaki barış gücü askerlerinin sayısının azaltılmasını talep ediyor.

Kıbrıs’taki barış gücü misyonun küçültülmesini isteyen ABD’nin adada liderlerden de ”siyasi süreç konusunda acil adım atmaları talebinde bulunduğu” belirtiliyor.

ABD’nin gözden geçirdiği seçeneklerden ikincisi ise Kıbrıs’taki barış gücü misyonunun tamamen kapatılması olarak görülüyor. Ancak diplomatik kaynaklar İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin’in her iki seçeneğe de sıcak bakmadığını söyledi.

Görev süresi 31 Temmuz’da dolacak Kıbrıs Barış Gücü Misyonunun görev süresinin 26 Temmuz’da uzatılması bekleniyor.

AA/