Güngördü, Ozanköy Spor Kulübü’Nü Kabul Etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ozanköy Spor Kulübü Başkanı Sami Otçuoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Nidai Güngördü kabulde yaptığı konuşmada futbolda yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Ozanköy Spor Kulübüne ligde başarılar diledi. Nidai Güngördü, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğuna dikkat çekerek, Girne Belediyesi sınırları içerisindeki kulüplere katkı yapmayı sürdüreceklerini ifade etti. Ozanköy Spor Kulübü Başkanı Sami Otçuoğlu da konuşmasında, belediye başkanlığı görevini 4 yıl daha sürdürecek olan Güngördü’ye başarılar diledi. Otçuoğlu, kulübe maddi ve manevi destekte bulunan Güngördü’ye teşekkür plaketi takdim etti.