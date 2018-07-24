Yeşilköy’De Şov Yaptılar

Yeni Erenköy Belediyesi’nin organizasyonluğunda Yeşilköy’de 45 yıl aradan sonra düzenlenen 1. Kolakas-Patates Panayırı’nda sportif etkinlikler de yer aldı. Lefkoşa Cimnastik İhtisas Kulübü ise gösterisiyle Yeşilköy’de şov yaptı.

Hasan Sapsızoğlu’nun baş antrenörlüğünü yaptığı Lefkoşa Cimnastik İhtisas Kulübü, Yeni Erenköy Belediyesi’nin yeni başkanı Emrah Yeşilırmak’ın daveti ile 1. Kolakas-Patates Panayırı’nda gösteriler sundu. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği, büyük ilgi, heyecan ve hayranlıkla izlediği gösteriler sonrasında, Yeni Erenköy Belediyesi başkanı Emrah Yeşilırmak, Lefkoşa Cimnastik İhtisas Kulübü baş antrenörü Hasan Sapsızoğlu’na teşekkür plaketi takdim ederken, tüm sporcuları da kutladı.