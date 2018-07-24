Atikoğlu Ve Tazegül Zirvede

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu dün yapıldı. 8 Km üzerinden yapılan yol koşusunda kadınlar genel klasmanda Sabriye Atikoğlu ve erkekler genel klasmanda Hakan Tazegül birinci olurken t