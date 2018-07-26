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Geleceğin Aydınlarına Konforlu Öğrenci Yurtları
24 Temmuz 2018 Salı Saat 17:40

Geleceğin Aydınlarına Konforlu Öğrenci Yurtları

Öğrenci yurtları elbette birçok öğrenci ve veli tarafından ince elenip sık dokunan bir konu olmaktadır. Özellikle velilerin bir takım konularda endişe yaşadığı bu durum, öğrenciler içinse okul sevinciyle birleşerek tatlı bir heyecana

Öğrenci yurtları elbette birçok öğrenci ve veli tarafından ince elenip sık dokunan bir konu olmaktadır. Özellikle velilerin bir takım konularda endişe yaşadığı bu durum, öğrenciler içinse okul sevinciyle birleşerek tatlı bir heyecana dönüşmektedir. Öğrenci, yeni bir hayata başlamanın verdiği heyecanla yurdun konum ve hizmetlerine önem verirken, veliyse çocuğunun yanından ayrılacak olmasından ötürü güvenlik konularında endişe duymaktadır. Aydın kız öğrenci yurtları bu konuların her birine gerekli hassasiyeti ve önemi gösteren kurumlar olarak hizmetinize açıktır. Yurt, üniversitenin kepez yerleşkesi çıkışı, Aytepe bölgesinde yer almakta, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarının alt kısmında ve kampüse yürüme mesafesinde konumlanmaktadır.

Güvenli bir yurt mu?

Aydın yurtlar deneyimli güvenlik görevlileri tarafından gece gündüz korunmaktadır. Bunun yanı sıra da yurdumuzun çeşitli bölgelerinde bulunan kamera sistemiyle 24 saat gözetim sağlamaktadır. Bu sebeplerle yurt içerisinde güvenlik açısından hiç bir sorun yaşamayacağınız garantisi verilebilmektedir. Ayrıca öğrencinin yurt içerisine giriş çıkış zamanları da kayıt altına alınmaktadır.

Aydın kız yurdu merkezi ve okula yakın bir yerde bulunduğu için dilediğiniz yere kolaylıkla gidebilirsiniz. Yurt, okula 10 dakikalık bir yürüme mesafesinde olup, otobüs ve minibüs duraklarına da yakın bir mesafede bulunmaktadır. Ayrıca yurdun 4-5 dakikalık uzağında olan market ve banka şubelerine de istediğiniz zaman kolaylıkla gidebilirsiniz.

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