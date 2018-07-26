Özgürgün: Acınızı Paylaşıyoruz

Anamuhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün Yunanistan’da yaşanan yangın felaketi ile ilgili açıklama yaptı.

UBP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Özgürgün “Yunanistan’ın Mati bölgesinde önceki gün başlayan yangın ve yangında yaşananlar bizleri derinden üzmüştür. Nerede olursa olsun böylesi felaketler insanlığı hem manen hem de vicdanen etkilemekte ve üzmektedir. Yangında Altmış’ın üzerinde can kaybı ve yüz ellinin üzerinde yaralı olduğu bilgileri gelmektedir. Böylesi büyük bir felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilerken, tüm Yunanistan halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz”ifadelerini kullandı.