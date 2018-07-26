Lavrov İle Merkel Suriye Konusunu Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Almanya’nın başkenti Berlin’de Lavrov’un Merkel ile yaptığı görüşmeye Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da katıldı.

Açıklamada, görüşmede siyasi sürecin ilerlemesi ve mültecilerin geri dönüşüne ilişkin koşulların hazırlanması ile ilgili görevler dahil Suriye’deki durumun tartışıldığı belirtildi.

Ukrayna kriziyle ilgili Minsk Anlaşmasının uygulanmasında Normandiya Formatı’nda devam eden çalışmalara değinilen görüşmede, iki ülke ilişkilerinin de ele alındığı ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, dün de Kudüs’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suriye konusunu görüşmüştü.

