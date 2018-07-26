Kremlin: Erdoğan İle Putin Güney Afrika’Da Suriye Konusunu Görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Afrika’da bir araya gelecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, Kremlin Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan’la Putin’in Suriye meselesini ele alacağını belirtirken ayrıca Putin’in, yıl sonuna doğru ABD Başkanı Donald Trump’la Washington’da görüşmek için bu ülkeden davet aldığını da dile getirdi. Ancak Putin’le Trump’ın bir araya gelmek için başka şanslarının da olabileceğini kaydeden Ushakov, kasım sonunda Arjantin’de gerçekleştirilecek G 20 Zirvesi’ne atıfta bulundu.

Yuri Ushakov, Donald Trump ile Vladimir Putin’in 16 Temmuz’da Helsinki’de gerçekleştirdikleri görüşmede Rusya’nın ABD Başkanlık seçimlerine müdahalesi iddialarıyla ilgili Putin’in Trump’a ‘Rusları sorgulayabilirsiniz’ yönündeki önerisine Trump’ın nasıl tepki verdiği yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.

Aralarında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın bulunduğu BRICS ülkelerinin liderleri 25- 27 Temmuz tarihlerinde Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantıya özel davetli olarak katılıyor.