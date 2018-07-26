Laos’Ta Baraj Çöktü 5 Milyar Litre Su 6 Köyü Yuttu

Güney doğu Asya ülkesi Laos’ta bir barajın çökmesi sonucu 6 köy sular altında kaldı.

Köylerde yaşayan 6 binden fazla kişi evlerinden olurken 100’den fazla kişi kayboldu.

Laos’un güneydoğusunda bir barajın çökmesi sonucu 5 milyar litre suyun 6 köyü yuttuğu bildirildi.

Laos Haber Ajansının haberine göre, Attapeu eyaletinde inşaat aşamasında olan bir hidroelektrik barajı dün gece çöktü.

Çöken barajdan boşalan 5 milyar litre suyun 6 köyü sular altında bıraktığı kaydedildi.

Köylerde yaşayan 6 binden fazla kişi evlerini terk ederken, en az 100 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Arama kurtarma ekiplerinin tahliye ve arama çalışmaları devam ediyor.

Yerel yetkililer de bölge halkı için özellikle yiyecek ve tıbbi malzeme olmak üzere acil yardım çağrısında bulundu.

Çöken barajın 2019’da tamamlanması ve üretilen elektriğin yüzde 90’ının Tayland’a verilmesi, geri kalanının da yerel bölgede kullanılması planlanıyordu.