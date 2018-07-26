26 Temmuz 2018 Perşembe
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Gürcafer: Aplıç Ve Derinya Kapıları İhaleleri İle İlgili Sorun Aşılıyor
24 Temmuz 2018 Salı Saat 17:44

Gürcafer: Aplıç Ve Derinya Kapıları İhaleleri İle İlgili Sorun Aşılıyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, kamu ihaleleri ile ilgili yaşanan sorunlar yüzünden Aplıç ve Derinya kapılarının açılmasının da etkilendiğini ancak Kıbrıs’ta iki toplumun yakınlaşmasına ve ç

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, kamu ihaleleri ile ilgili yaşanan sorunlar yüzünden Aplıç ve Derinya kapılarının açılmasının da etkilendiğini ancak Kıbrıs’ta iki toplumun yakınlaşmasına ve çözüm sürecine katkı sağlayabilecek öneme sahip Aplıç ve Derinya kapılarının ihalelerinin neticelenmesi için adım attıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, Aplıç ve Derinya kapılarının ihalelerinin neticelenebilmesi için Başbakanlık Müsteşarı ile görüşerek süratle birim fiyatlarının güncellenmesini talep ettiklerini belirterek, Müsteşarın da konuya hassasiyet göstererek hafta sonuna kadar birim fiyatlarının güncellenmesi talimatını verdiği bilgisini aldıklarını
ifade etti.

Gürcafer, birim fiyatlarının güncellenmesi ile daha fazla gecikmeye mahal vermemek açısından, önümüzdeki hafta başı Aplıç ve Derinya kapıları ile ilgili ihalelere elden teklif verileceğini ve süratle işin neticelendirileceğini belirtti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

“Son zamanlarda her fırsatta gerek yaptığımız yazılı açıklamalarda gerekse televizyon, radyo ve gazetelere verdiğimiz demeçlerde kamu ihalelerinde güncelliğini yitiren birim fiyatları, avans, fiyat farkı, ihzarat ödeneği gibi konularda yaşadığımız mağduriyeti, Devlete yaptığımız işlerin karşılığını dahi aylardır alamadığımızı ve bu sebeplerden ‘devlete iş yapmama’ noktasına geldiğimizi dile getirdik.

Aplıç ve Derinya kapılarının da dün sona eren ihalelerine hiçbir üyemizin teklif vermemesini desteklemekle beraber, Kıbrıs’ta iki toplumun yakınlaşmasına ve çözüm sürecine katkı sağlayabilecek öneme sahip Aplıç ve Derinya kapılarının bir an önce açılması bizlerin de arzusudur.

Devlete iş yapmamamız neticesinde olacaklardan ötürü sorumluluk kabul etmeyeceğimizi de belirtmiş olmamıza rağmen Aplıç ve Derinya kapılarının açılması için yapılacak işlerin aksamaması bizler için büyük önem arzetmektedir”

Bu haber toplam 135 defa okunmuştur
Gürcafer: Aplıç Ve Derinya Kapıları İhaleleri İle İlgili Sorun Aşılıyor Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Efsane Megane sedan geri döndü
Renault’nun yeni sedan otomobili pazara sunuldu
Renault Talisman Resimleri ve Fiyatı
Renault ana vatanı Fransa’da Talisman modelinin satışlarına başlıyor. Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken Talisman’ın Laguna modelinin yerini alacağı ifade ediliyor.
ABD de modifiye araç fuarı başladı
ABDnin Los Angeles Şehrinde Düzenlenen Modifiye Araç Fuarı Dub Show başladı.
Yeni BMW X6 geliyor
BMW’nin X5 modeli üzerine geliştirdiği yeni aracı X6, makyajlanıp, daha verimli motorlarla donatılmış olarak aralık ayında Türk tüketicileriyle buluşacak.
Yeni R8 turbo olacak
Audi Patronu, Yeni R8 ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
465 bin Ford geri çağırılıyor
Ford Motor, yakıt sızıntısı endişesi ile 465 bin aracı servise çağıracak
Yeni Subaru Forester Cenevrede
Subaru, Cenevre Motor Showda Türkiyede Mayısda satışa sunulacak yeni Foresterın Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor.
BMW, 750 Bin aracını geri çağırıyor
Alman otomobil şirketi BMW, birçok modelindeki potansiyel elektrik arızası nedeniyle 750 bin aracını geri çağırdı.
BMW ve Toyota spor otomobil üretim ortaklığı
İki şirket yakıt hücrelerini ve spor otomobili içeren bir anlaşma imzaladı.
Dakar Rallisi’ni MINI kazandı
Stephane Peterhansel ve kopilotu Jean-Paul Cottret MINI Countryman ALL4 ile 2013 Dakar Rallisi’ni kazandılar.
İnfiniti Q50 ABD’de görücüye çıktı
INFINITI, yeni sportif sedan modelinin gelişini benzersiz özellikleri standart hale getirerek kutluyor.
Sportif Mercedes E Sınıfı makyajlandı
Geçen ay gözden geçirilmiş E Sınıfı sedan ve steyşının tanıtılmasının ardından, Mercedes-Benz E Sınıfı Coupe ve Cabriolet de yeni bir görünüme ve teknolojilere kavuştu.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans