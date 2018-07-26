Erhürman: Yunan Halkının Acısını Paylaşırım

Başbakan Tufan Erhürman, Yunanistan’da birçok insanın ölümüne sebep olan yangından üzüntü duyduğunu açıkladı. Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yunanistan'daki yangından ve can kayıplarından dolayı so