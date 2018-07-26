Gürcafer: Devlet İş Sağlığı Ve Güvenliğini Teşvik Kapsamına Almalı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, iş sağlığı ve güvenliği konusunda hassasiyetle üyelerine hizmet sunma amacıyla bayiliğini üstlendiği Portisan İskele ve Kalıp San. A. Ş. ürünlerini yerli müteahhit ve taşeronlarla buluşturacak.

KTİMB ‘den yapılan açıklamaya göre, KTİMB, tamamen ‘kooperatif’ mantığı ile, yakın bir zamanda yerli müteahhit ve taşeronlarla buluşturacağı Portisan kalıp ve iskelelerinin tanıtılması amacıyla, dün Birlik Merkez Binası’nda etkinlik düzenledi.

Tanıtım etkinliğinde konuşan KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, kar amacı gütmeden, hizmet vermek amacıyla Portisan ile bir bayilik sözleşmesi imzaladıklarını anlatarak, müteahhit ve taşeronların bu hizmetten faydalanabilmesi için uygun faizli ve %100 kredi imkanı yaratılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Bir süredir Çalışma Bakanlığı ve Taşeronlar Birliği ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda temaslar sürdürdüklerini belirten Gürcafer, Portisan firmasının ürettiği İSG ve AB standartlarındaki kalıp ve iskeleri kiralama ve satışı işini üstleneceklerini söyleyerek Devletin de iş sağlığı ve güvenliği konusunu teşvik kapsamına alması gerektiğini kaydetti.

Gürcafer’in konuşmasının ardından Portisan İskele ve Kalıp San. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Erdem ile Satış ve Pazarlama Müdürü Alper Göymen ürünleri tanıtan bir sunum yaptı.