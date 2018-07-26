Alnar, Avrupa İkincisi

Hollanda’nın Veldhoven Kentinde devam eden Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda sporcumuz Mustafa Alnar U19 kategorisinde Avrupa İkinciliğine ulaştı ve gümüş madalyanın sahibi oldu

Hollanda’nın Veldhoven Kentinde devam eden Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda sporcumuz Mustafa Alnar büyük bir başarıya imza attı. U19 kategorisinde mücadele eden sporcumuz rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Danimarka’dan Mickey Krause ile karşılaşan sporcumuz bu karşılaşmayı da 7-6 kazanarak adını finale yazdırdı. Finalde karşılaştığı Polonyalı rakibi Wiktor Zielinski karşısında 7-5 kaybedince Avrupa Gençler İkincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

5-10 Aralık tarihlerinde Rusya’nın Kremlin şehrinde gerçekleşecek olan 2018 Dünya gençler Şampiyonası’na davet edilebilmek için Mustafa Alnar’ın bugün başlayacak olan 8 Top veya 9 Top disiplinlerinde en az bir madalya daha alması gerekiyor. 31 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan Avrupa Şampiyonası’nda tüm karşılaşmalar internet üzerinden canlı yayınlanırken, final karşılaşmaları da ulusal Hollanda spor kanallarında canlı veriliyor.