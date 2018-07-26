Fenerbahçe’nin Rakibi Benfica

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turundaki rakibi Benfica oldu.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Portekiz’in rakibi Benfica oldu. Dün yapılan kura çekiminde temsilcimiz ilk maçını 7 veya 8 Ağustos’ta deplasmanda, rövanşı ise 14 Ağustos’ta Kadıköy’de oynayacak. Geçen sezon Poretkiz Ligi’ni Porto’nun 7 puan gerisinde ikinci sırada bitiren Benfica, Şampiyonlar Ligi’nde ise Manchester United, Basel ve CSKA Moskova’nın olduğu grubu 6 yenilgiyle puansız kapatmıştı.