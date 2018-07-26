Fenerbahçe’nin Rakibi Benfica

- Taşkent -Dikmen Anayolunda Yangın!
- Cumhurbaşkanı Akıncı, Sancak Devir Teslim Töreni’Ne Katıldı
- Orman Dairesi Uyardı: Ateş Yakmayın
- Rusya’Da 7,8 Büyüklüğünde Deprem
- Hannover Havalimanı Aşırı Sıcaktan Dolayı Hava Trafiğine Kapatıldı
- Pakistan Sandık Başında
- İstanbul’da Görülmesi Gereken Yerler
- Pakistan’Da Milletvekili Adayına Bombalı Saldırı
- “Surlariçi Temel İngilizce Kursu” 30 Çocuğun Katılımıyla Başladı
- Lute Ada’Dan Ayrıldı
- Suriye’De İntihar Saldırıları: 38 Ölü
- Pakistan’Da Oy Verme İşlemi Başladı
- Tabipler Birliği’Nden Açıklama
- Güneş Kremlerinden Beklenen Korumanın ‘Yarısından Azı Elde Ediliyor’
- “Long Beach Altın Çark Criterium Yarışı” Düzenleniyor
- Macaristan İle Bm Arasında Göçmen Krizi Derinleşiyor
- Gürcafer: Aplıç Ve Derinya Kapıları İhaleleri İle İlgili Sorun Aşılıyor
- Laos’Ta Baraj Çöktü 5 Milyar Litre Su 6 Köyü Yuttu
- Alnar, Avrupa İkincisi
- Erhürman: Yunan Halkının Acısını Paylaşırım
- Bjk Ve Başakşehir’İn Uefa’Da Rakipleri Belli Oldu
- Lozan Antlaşması’Nın 95. Yılı
- Gkk 1 Ağustos Kutlama Etkinlikleri Düzenliyor
- Atalay: Yunan Halkına Başsağlığı, Yaralılara Acil Şifalar Dilerim
- Geleceğin Aydınlarına Konforlu Öğrenci Yurtları
- Bosna Savaşı’Nda Katledilen 200 Sivil Boşnak Anıldı
- Sıcak Hava Avrupa’Yı Kavuruyor
- Çocuk Yogası Ve Seramik Atölyesi Gerçekleştirildi
- Cas Çalışanları Başbakanlık Önündeki Eylemini Sonlandırdı
- Spor Festivali Yapılıyor
- Özgürgün: Acınızı Paylaşıyoruz
- Sol Hareket: Suçlama Oyunundan Uzak Durulmalı
- Miss Kuzey Kıbrıs Ve Bay Kuzey Kıbrıs Yarışmaları 2 Ağustos’da
- Lavrov İle Merkel Suriye Konusunu Görüştü
- Doğukan “Yeni Hedefim Türkiye Şampiyonası”
- Basketbol’Da Gelişim Çalıştayı Yapılıyor
Gerileri
- Hannover Havalimanı Aşırı Sıcaktan Dolayı Hava Trafiğine Kapatıldı
- Pakistan Sandık Başında
- Güneş Kremlerinden Beklenen Korumanın ‘Yarısından Azı Elde Ediliyor’
- Pakistan’Da Milletvekili Adayına Bombalı Saldırı
- Pakistan’Da Oy Verme İşlemi Başladı
- Suriye’De İntihar Saldırıları: 38 Ölü
- Rusya’Da 7,8 Büyüklüğünde Deprem
- Tabipler Birliği’Nden Açıklama
- Lute Ada’Dan Ayrıldı
- “Surlariçi Temel İngilizce Kursu” 30 Çocuğun Katılımıyla Başladı
- Taşkent -Dikmen Anayolunda Yangın!
- Orman Dairesi Uyardı: Ateş Yakmayın
- “Long Beach Altın Çark Criterium Yarışı” Düzenleniyor
- Cumhurbaşkanı Akıncı, Sancak Devir Teslim Töreni’Ne Katıldı
- Miss Kuzey Kıbrıs Ve Bay Kuzey Kıbrıs Yarışmaları 2 Ağustos’da
- Basketbol’Da Gelişim Çalıştayı Yapılıyor
- Cas Çalışanları Başbakanlık Önündeki Eylemini Sonlandırdı
- Atalay: Yunan Halkına Başsağlığı, Yaralılara Acil Şifalar Dilerim
- Doğukan “Yeni Hedefim Türkiye Şampiyonası”
- Fenerbahçe’nin Rakibi Benfica
Karakter boyutu :
24 Temmuz 2018 Salı Saat 17:45
Fenerbahçe’nin Rakibi Benfica
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turundaki rakibi Benfica oldu. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Portekiz'in rakibi Benfica oldu. Dün yapılan kura çekiminde temsilcimiz ilk maçını 7 veya 8 Ağustos�
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turundaki rakibi Benfica oldu.
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Portekiz’in rakibi Benfica oldu. Dün yapılan kura çekiminde temsilcimiz ilk maçını 7 veya 8 Ağustos’ta deplasmanda, rövanşı ise 14 Ağustos’ta Kadıköy’de oynayacak. Geçen sezon Poretkiz Ligi’ni Porto’nun 7 puan gerisinde ikinci sırada bitiren Benfica, Şampiyonlar Ligi’nde ise Manchester United, Basel ve CSKA Moskova’nın olduğu grubu 6 yenilgiyle puansız kapatmıştı.
Bu haber toplam 138 defa okunmuştur
YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
- Erhürman: Yunan Halkının Acısını Paylaşırım
- Gürcafer: Devlet İş Sağlığı Ve Güvenliğini Teşvik Kapsamına Almalı
- Çocuk Yogası Ve Seramik Atölyesi Gerçekleştirildi
- Sol Hareket: Suçlama Oyunundan Uzak Durulmalı
- Çavuşoğlu, Bu Akşam Kktc’Ye Geliyor
- Tuzla Şehitleri Bugün Düzenlenecek Törenle Anılacak
- Denktaş’In 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajı
- Özersay:barış Gücü Bugün 44. Yıldönümü Olan Faşist Yunan Darbesini Değil Engellemek,sadece Seyretti...
- » İstanbul’Da 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Buluşması Yapıldı
- » Özersay:barış Gücü Bugün 44. Yıldönümü Olan Faşist Yunan Darbesini Değil Engellemek,sadece Seyretti
- » Erhürman Ve Tüm Kabine Üyelerinin Katılımıyla Bugün Basın Toplantısı Düzenlenecek
- » Tuzla Kavşağında Kaza..yaralılar Var!
- » Baybars: Cezaevine Müdahale Ettiğim Doğrudur
- » Boğaz Şehitliği Ve Tmt Anıtı Önünde Tören Düzenlendi
- » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler İçin Kur’An-I Kerim Okudu
- » Çocuklar Söyledi, Büyükler Alkışladı
- » Sel Tehlikesi Nedeniyle 100 Bin Kişi Tahliye Edildi
- » Rusya Dünya Kupası’Ndan 13,7 Milyar Dolar Kazandı
- » Erdoğan: 15 Temmuz Tüm Darbecilere Verilen En Güzel Cevaptır
- » Türkiye’De Ohal Sonrası İçin Yeni Düzenleme.
- » Dr. Fazıl Küçük’Ün Anıttepe’Deki Mezarında Tören Düzenlendi
- » Girne Belediyesi Resim Atölyesi Ve Çocuk Yogası Bugün Başlıyor
- » Japonya’Da Aşırı Sıcaklardan 5 Kişi Öldü
- » Geceyi Yücebaş, Aydınlattı
- » Yıldırım: Amacımız 15 Temmuz Ruhunu Canlı Tutmak
- » Türkiye’De İki Yıldır Uygulanan Olağanüstü Hal Sona Erdi
- » Başbakan Erhürman, Yüzücülerimizi Kutladı
- » 2018 Dünya Kupası’Nın Sahibi Fransa Oldu
- » Oktay’In Ziyaret Programı Açıklandı
- » Tbmm Başkanı Yıldırım’Dan 20 Temmuz Mesajı…
- » Sıcak Okçuları Engellemedi
- » Irak’In Güneyindeki Gösteriler Sürüyor
- » Saytev, Türkiye 3.liginde
- » İsrail’De Tartışmalı “Yahudi Ulus Devleti” Tasarısı Kabul Edildi
- » Kerkük’Te 4 Ses Bombası Patladı
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Turan: Kıbrıs Konusundaki Kazanımlar Her Gün Biraz Daha Artıyor
- » Abd’De Facebook’A Soruşturma Açıldı
- » Gençler Spor Festivali’Nde Buluşuyor
- » Girne Belediyesi Resim Atölyesi Ve Çocuk Yogası Yarın Başlıyor
- » Hükümet’Ten Basın Toplantısı
- » Yunanistan’Dan Avrupa’Ya “Yabancı Düşmanlığı” Uyarısı
- » Denktaş’In 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajı
- » “Biz Her Zaman Halklar Arasında Barış İçinde, Dostane İlişkilerin Savunucusu Olduk”
- » Taşkent -Dikmen Anayolunda Yangın!
- » Cumhurbaşkanı Akıncı, Sancak Devir Teslim Töreni’Ne Katıldı
- » Orman Dairesi Uyardı: Ateş Yakmayın
- » Rusya’Da 7,8 Büyüklüğünde Deprem
- » Hannover Havalimanı Aşırı Sıcaktan Dolayı Hava Trafiğine Kapatıldı
- » Pakistan Sandık Başında
- » İstanbul’da Görülmesi Gereken Yerler
- » Pakistan’Da Milletvekili Adayına Bombalı Saldırı
- » “Surlariçi Temel İngilizce Kursu” 30 Çocuğun Katılımıyla Başladı
- » Lute Ada’Dan Ayrıldı
- » Suriye’De İntihar Saldırıları: 38 Ölü
- » Pakistan’Da Oy Verme İşlemi Başladı
- » Tabipler Birliği’Nden Açıklama
- » Güneş Kremlerinden Beklenen Korumanın ‘Yarısından Azı Elde Ediliyor’
- » “Long Beach Altın Çark Criterium Yarışı” Düzenleniyor
- » Macaristan İle Bm Arasında Göçmen Krizi Derinleşiyor
- » Gürcafer: Aplıç Ve Derinya Kapıları İhaleleri İle İlgili Sorun Aşılıyor
- » Laos’Ta Baraj Çöktü 5 Milyar Litre Su 6 Köyü Yuttu
- » Alnar, Avrupa İkincisi
- » Erhürman: Yunan Halkının Acısını Paylaşırım
- » Bjk Ve Başakşehir’İn Uefa’Da Rakipleri Belli Oldu
- » Lozan Antlaşması’Nın 95. Yılı
- » Gkk 1 Ağustos Kutlama Etkinlikleri Düzenliyor
- » Atalay: Yunan Halkına Başsağlığı, Yaralılara Acil Şifalar Dilerim
- » Geleceğin Aydınlarına Konforlu Öğrenci Yurtları
- » Bosna Savaşı’Nda Katledilen 200 Sivil Boşnak Anıldı
- » Sıcak Hava Avrupa’Yı Kavuruyor
- » Çocuk Yogası Ve Seramik Atölyesi Gerçekleştirildi
- » Cas Çalışanları Başbakanlık Önündeki Eylemini Sonlandırdı
- » Spor Festivali Yapılıyor
- » Özgürgün: Acınızı Paylaşıyoruz
- » Sol Hareket: Suçlama Oyunundan Uzak Durulmalı
- » Miss Kuzey Kıbrıs Ve Bay Kuzey Kıbrıs Yarışmaları 2 Ağustos’da
- » Lavrov İle Merkel Suriye Konusunu Görüştü
- » Doğukan “Yeni Hedefim Türkiye Şampiyonası”
- » Basketbol’Da Gelişim Çalıştayı Yapılıyor
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans