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Fenerbahçe’nin Rakibi Benfica
24 Temmuz 2018 Salı Saat 17:45

Fenerbahçe’nin Rakibi Benfica

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turundaki rakibi Benfica oldu. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Portekiz'in rakibi Benfica oldu.  Dün yapılan kura çekiminde temsilcimiz ilk maçını 7 veya 8 Ağustos�

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turundaki rakibi Benfica oldu.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Portekiz’in rakibi Benfica oldu.  Dün yapılan kura çekiminde temsilcimiz ilk maçını 7 veya 8 Ağustos’ta deplasmanda, rövanşı ise 14 Ağustos’ta Kadıköy’de oynayacak. Geçen sezon Poretkiz Ligi’ni Porto’nun 7 puan gerisinde ikinci sırada bitiren Benfica, Şampiyonlar Ligi’nde ise Manchester United, Basel ve CSKA Moskova’nın olduğu grubu 6 yenilgiyle puansız kapatmıştı.

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Fenerbahçe’nin Rakibi Benfica Haberi

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