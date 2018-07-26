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Doğukan “Yeni Hedefim Türkiye Şampiyonası”
Yakın Doğu Üniversitesi’nin uzun mesafe yüzücüsü Doğukan Ulaç, “Dünya’nın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu” olarak da kabul edilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda, 6,5 kilometrelik parkuru, 46 dakika 58 saniye dereceyle Genel Klasman Birincisi olarak tamamladı.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından İstanbul’da düzenlenen Asya’dan Avrupa’ya 6,5 kilometrelik parkurda, 52 ülkeden 2 bin 400 yüzücünün kulaç attığı 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı Doğukan Ulaç’ın, 46 dakika 58 saniyede tamamlayarak erkekler Genel Klasmanda birinci olduğu belirtildi.
Anadolu Yakası Kanlıca İskelesi’nden başlayarak Avrupa Yakası Kuruçeşme’de son bulan yarışta, dereceler ise sporcuların ayaklarına bağlanan çipler sayesinde belirlendi. Başarılı Yüzücü Doğukan Ulaç, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı geçen yıl 52 dakika 21 saniyelik derecesiyle 2’inci tamamlamış,18-24 Yaş kategorisinde ise Türkiye 1.’si olmuştu.
“Şampiyonluğu Antrenörüm ve Aileme Armağan Ediyorum”
Erkekler genel klasmanda birinciliği elde eden Doğukan Ulaç, şampiyonluğu antrenörü Mehmet Gürcenk ve ailesine armağan ettiğini söyledi. Boğaziçi’ni yüzerek geçmenin pek çok kişinin hayalini süslediğini ancak hiç de kolay bir iş olmadığını ifade eden Ulaç, “Zorlu ve tehlikeli bir yarıştı. İstanbul Boğazı’nda olan dalga ve akıntı yüzücüleri çok zorladı ancak bitiş noktasına gelmeyi başardım. Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu olarak gösterilen ve binlerce yüzücünün yer aldığı etkinlikte, Kıbrıslı bir Türk olarak yer alıp başarıya ulaşmak gurur ve mutluluk verici. Yarışma öncesi denizde yüzme antrenmanları yaptım. Başta ailem olmak üzere, antrenörüm ve desteklerinden dolayı Yakın Doğu Üniversitesine teşekkür ediyorum. Sıradaki hedefim Aralık ayında Türkiye’de gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası. Yeni başarılar elde edebilmek için çalışmalarımı sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.
Hakan Atamtürk: “ Yakın Doğu Üniversitesi Maraton Branşında Önemli Başarılara İmza Attı…
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk de, bu başarının tesadüf olmadığını ifade ederek başarılara imza atılmasına destek olanlara teşekkür etti. Yüzmenin spor branşları içerisinde en fazla çalışma ve özveri gerektiren bir branş olduğunu, bu sporun en zorlu olanın ise “maraton yarışları” olduğunu ifade eden Doç. Dr. Atamtürk, Maraton yarışları içerisinde en zorlu olanın “Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı” olduğunu söyledi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin maraton branşında önemli başarılara imza atmış bir tecrübeye sahip olmasının bu başarıyı getirdiğini dile getiren Doç. Dr. Atamtürk, “Maraton branşını ülkemizde sevdiren sporcularımızdan Caner Aspava, Manş Denizi’ni ilk geçen Kıbrıslı Türk olan ve 26 kez bu yarışa katılma tecrübesini paylaşan Osman Akkuş ile birlikte Mustafa Yeşilada’nın yanında Doğukan Ulaç’ın özverili, çalışkan antrenörü olan Mehmet Gürcenk hocamızı ülkemize birçok şampiyon yüzücü yetiştirdiği için kutlarım. Bu başarının tesadüf olmadığını bir kez daha ispatlama başarısı gösterilmesi bizleri gururlandırmıştır” dedi.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans