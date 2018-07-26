Eşsiz şehir İstanbul. Tüm güzelliğiyle, tarihiyle, müzeleriyle, saraylarıyla ve birbirinden güzel parklarıyla doyasıya gezilecek şehirlerden biri. İstanbul’da yapılacak o kadar fazla şey var ki 2-3 günde bu şehri bitirmek neredeyse imkansız. İstanbul’da görülmesi gereken yerler her ne kadar çok fazla olsa da, belli başlı yerleri gezerek de güzel bir İstanbul gezisi yapabilirsiniz.

İstanbul’da gezilecek yerler arasında popüler olan yerlere göz atmadan önce bu şehirde nerede konaklayacağınıza karar vermenizde yarar var. Şehirdeki en ideal konaklama bölgelerini bularak gezilecek yerlere çok daha rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. İstanbul’da nerede hangi bölgede konaklayacağınız hakkında pek fikriniz yoksa, İstanbul’da nerede kalınır ? adlı yazımıza göz atarak şehirdeki en ideal konaklama bölgeleri ve bölgelere göre otel tavsiyelerini rahatlıkla bulabilirsiniz.

İstanbul’da görülmesi gereken yerler listesine geçmeden önce konaklama için İstanbul otelleri adlı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.

İstanbul’da Görülmesi Gereken En Önemli Yerler

1.Sultan Ahmet Camii ; Tüm ihtişamı ve popülerliği ile İstanbul’un olmazsa olmazlarından olan bu camii, İstanbul’un göbeğinde Sultanahmet’te bulunmaktadır. Eşsiz tarihi ve tüm güzelliği ile milyonlarca turisti ağırlayan bu camii İstanbul’un en güzel tarihi ve turistik yapılarından biri. Bu yüzden bu camiyi görmeden İstanbul gezinizi bitirmeyin derim.

2.Ayasofya Müzesi : Kiliseden camiye ve daha sonrada müzeye çevrilen Ayasofya’ya girişler ücretlidir. Eğer müzekartınız varsa ücretsiz olarak bu müzeye girebilirsiniz. Müzekartlar ile İstanbul’daki birçok turistik müzeye ücretsiz olarak girebiliyorsunuz. Bu yüzden bu şehirde müzekart almayı ciddi anlamda düşünmelisiniz. Ayasofya Müzesi, İstanbul’un en önemli ve en turistik yapılarından biri. Bu yüzden bu şehirde ilk olarak bu müzeye uğramanızda yarar var.

3.Yerebatan Sarnıcı : Yine Sultanahmet bölgesinde tüm güzelliğiyle turistleri ağırlayan bu sarnıç, turistlerin en çok merak ettiği yerlerden biri olarak bilinmektedir. Gerek tarihi gerekse eşsiz medusa heykelleriyle ilginizi mutlaka çekecektir. Eğer Sultanahmet’e kadar gidiyorsanız, bu sarnıcı da mutlaka ama mutlaka görün derim.

4.Pierro Loti Tepesi : İstanbul’un en güzel manzaralarından birine ev sahipliği yapan bu tepeden tüm şehri seyredebiliyorsunuz. Muhteşem fotoğraf kareleri yakalayabileceğiniz bu tepede, çay/kahve içebileceğiniz mekanlar veya yemek yiyebileceğiniz restoranları bulmak da mümkün. Tepeye teleferik ile ulaşıyorsunuz. Fakat bu teleferikler için çok uzun sıralar beklemek zorunda kalabiliyorsunuz. Bu yüzden, günün erken saatlerini veya öğleden sonra 3-4 gibi saatler arasında burayı ziyaret etmenizde yarar var.

5.Topkapı Sarayı : Fotoğraf çekmenin yasak olduğu saraylardan biri olan bu saray, eşsiz havası ve tarihi ile muhteşem bir deneyim sunmaktadır. Sultan Ahmet yakınlarından bulunan bu saraya girişler ücretlidir. Fakat müzekartınız varsa bu müzeye ücretsiz olarak girebiliyorsunuz. Müzede, tarihi silahlardan tarihi kitaplara, tarihi mobilyalardan tablolara hemen hemen tüm tarihi eserleri bu sarayda bulabilirsiniz. İstanbul’da görülmesi gereken yerler arasında oldukça popüler olan bu sarayı es geçmeyin derim.

6.Dolmabahçe Sarayı : Beşiktaşta bulunan bu eşsiz saraya süper bir manzaraya ev sahipliği yapmaktadır. Gerek bulunduğu yer ile gerekse tarihi ve eşsiz yapıları ile turistlere farklı deneyim sunan bu sarayı da mutlaka görün derim. İstanbul’da görülmesi gereken en önemli yerlerden biri olan bu sarayda aradığınız tarihi ve eşsiz eserleri bir arada rahatlıkla bulabileceğinize emin olabilirsiniz.

7.Atatürk Arbaretomu : İstanbul’da görülecek yerler arasında en ideal yerlerden biri olan Atatürk Arbaretomu gerek sunduğu yemyeşil alanı ile gerekse eşsiz temiz havası ile İstanbulluların favori yerlerinden biri olarak bilinmektedir. İstanbul’da yapılacak en güzel şeylerden biri de bu ormanı ziyaret etmek olacaktır. Birçok farklı ağaç çeşidi ile farklı bir deneyim sunan bu süper popüler yeri de görmeden İstanbul gezinize son vermeyin derim.

8.Oyuncak Müzesi : İstanbul’un en güzel müzelerinden biri olan bu oyuncak müzesinde nostalji yaşayabileceğiniz gibi çocukluğunuza geri dönüş yapabilirsiniz. Eşsiz oyuncak kolekysiyonu ile popüler olan bu müzede aradığınız veya merak ettiğiniz tüm oyuncak çeşitlerini fazlasıyla bulabileceğinize emin olabilirsiniz. Oyuncak Müzesi’ne de girişler ücretlidir. Ayrıca daha çok çocuklar için ideal müzelerden biri olarak bilinse de yetişkinlerin de oldukça fazla olduğu müzelerden biri diyebilirim.

9.1453 Panorama Müzesi : İstanbul’un fethini en iyi şekilde açıklayan müzelerden biri olan Panorama Müzesi, gerek sunduğuz deneyim ile gerekse gerçeklik konusunda oldukça başarılı olmasından dolayı, şehirdeki en iyi ve en ideal müzelerden biri olarak bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u alışının yansıtıldığı bu müzede seslendirme ve görsel efekt gerçekten çok iyi. Gerek gerçeğe yakın yansıtılmış efektler ile gerekse seslendirme ile turistlerin dikkatini çeken bu müzeyi de İstanbul’da görülecek yerler listenize mutlaka ekleyin derim.

10.Balat : İstanbul’un en güzel semtlerinden biri olarak bilinen Balat’ta yapılacak çok fazla şey olmasa da, eşsiz doğal atmosferi ve farklı renkte havası ile turistlerin en çok rağbet ettiği yerlerden biri olarak bilinmektedir. İstanbul’un en güzel ve en nostalji mahallelerinden biri olarak bilinen Balat’ta yapılacak en güzel şey küçük şirin kafelerde oturup insanları izlemek veya sokaklarda koşuşturan çocukları izlemek olacaktır. Muhteşem bir atmosfere sahip bu mahalleyi de İstanbul’da gezilecek yerler listenize eklemeyi unutmayın derim.

İstanbul’da görülmesi gereken yerler tabi ki bu liste ile sınırlı değildir. Fakat birçok turistin ilk olarak görmek istediği bu listeyi takip ederek eşsiz bir İstanbul gezi planı yapabilirsiniz. Ayrıca İstanbul’da birkaç gününüz varsa, çok fazla araştırma yapmadan direkt olarak bu listeye gönül rahatlığıyla göz atabilirsiniz.