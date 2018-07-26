Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, sivil toplum örgütleri ile işbirliğinde toplumsal bilinç ve farkındalık seviyesini yükseltmek ve gençleri spora yönlendirme amaçlı etkinliklerini sürdürüyor.

Bu kez de gençlerin kendilerini zinde ve güçlü tutarak kötü alışkanlıklardan korunmalarına olanak yaratmak amacıyla Green Pedal Cycling Derneği Kulübü ile işbirliğinde “Long Beach Altın Çark Criterium Yarışı” düzenleniyor.

28 Temmuz’da Long Beach’te yer alacak olan ve gece düzenlenmesi nedeniyle bir ilk olan yarışla ilgili basın toplantısı yarın saat 11.00’de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde gerçekleştirecektir.

Basın toplantısında yarış ve iki örgütün bundan sonraki dönemde gerçekleştirilecekleri işbirlikleri konusunda bilgiler aktarılacaktır.