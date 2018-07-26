Orman Dairesi Uyardı: Ateş Yakmayın

Orman Dairesi, 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.Daire tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlardan sözkonusu tarihler arasında ateş yakılmaması yönünde gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

Açıklamada, yaz mevsiminin en sıcak döneminin başladığı bu günlerde, atmosferdeki mutlak nem oranının çok düşük olması, sıcaklıkların yıl içerisindeki en yüksek seviyelere yükselmesi ve rüzgârların da artması neticesinde, ormanlarda yangın tehlikesinin iyice arttığı vurgulandı.

Son günlerde, Yunanistan ve İsveç’te çıkan orman yangınlarının, tüm insanlığı derinden üzdüğünün belirtildiği açıklamada, geçmişte büyük zararlar görmüş ve toplumumuzu da yasa boğan büyük orman yangınlarının unutulmadığının altı çizildi.

Geçtiğimiz iki günde Alayköy, Bağlıköy, Taşkent, Çatalköy ve Gönyeli baraj bölgesinde çıkan yangınların, Orman Dairesi öncülüğünde Polis İtfaiyesi, Sivil Savunma ve ilgili belediyeler ile ülke imkânları seferber edilerek, kısa sürede kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ülkede artan yangınlar sonucunda, Daire Müdürlüğü bünyesinde yapılan değerlendirmede bazı tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü aktarıldı. Orman Dairesi bünyesinde, 125 kişilik Yangın Hazır Kuvvet ekibi kurulduğu ve 24 saat esasına göre 13 noktada görev yapıldığı belirtildi. Orman yollarının tamamına yakınının temizlendiği ve iş makinelerinin hâlihazırda çalışmaya devam ettiği de kaydedildi.

Açıklamada, bu yıl çıkan yangınlar incelendiği zaman elektrik hatları, belediyelerin kullandığı çöplükler ve askeri bölgelere yakın yerlerin, yangın riskinin yüksek olduğu ve daha etkin tedbir alınması gerektiği ifade edildi.

Tedbirler ise şöyle sıralandı:

“1- Yasa gereği, 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamaz. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında ateş yakmama konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri elzemdir.

Ateşli Piknik yapılmasına izin verilen yerler dışında kesinlikle ateşli piknik yapılmamalıdır. Ateşli piknik yapılabilecek alanlar şunlardır: Alevkaya Piknik Alanı, Darboğaz Piknik Alanı, Salamis Piknik Alanı , Kantara Piknik Alanı, Kalkanlı Piknik Alanı, Balalan Piknik Alanı, Yeşilköy Su Depoları Piknik Alanı, Karpaz Piknik Alanı, Taşkent Piknik Alanı, Karşıyaka-Kozanköy Üçyol Piknik Alanı

Yukarda sayılan alanlarda dahi olsa piknik ateşleri mutlaka söndürülmelidir.

Özellikle anayolların ormanlık ve ağaçlık alanlardaki güzergâhlarında araçları ile seyir halinde olan vatandaşlarımızın araçlarından yangına neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmaması gerekmektedir.

2-Halkımızın göreceği en küçük dumanı zaman geçirmeden ücretsiz olarak aranabilen Orman Yangın İhbarı telefon numarasından “Alo 177” Orman Dairesi’ne veya yangın ihbarı “Alo 199” İtfaiye’ye bildirmeleri, erken müdahale açısından çok önemlidir.

3-Yangın meydana geldiğinde halkın, yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılması, her türlü imkânlarını seferber etmesi yasa gereği ve vatandaşlık görevidir.

4-Ormana yakın yerlerde tarımsal faaliyet yapan kişilerin, yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alması zorunludur.

5-Belediyelerin ve halkın kullandıkları çöplük alanlarındaki çöplerin, Güngör Çöplüğü’ne taşınması yasa gereğidir. Özellikle yaz aylarında yakılarak imha edilen çöpler, ormanlarımız için en önemli tehdit unsurudur.”

Açıklamada, ormanlarımızın yangın tehlikesinden korunması amacıyla alınan yukarıdaki tedbirler doğrultusunda, vatandaşların yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden kaçınmalarının ve yapılacak denetimlerde Orman Dairesi memurlarının ikazlarına uymalarının, yeni acılar yaşanamaması için gerekli olduğu ifade edildi.

“Vatandaşlarımızın tamamen geçici mahiyetteki bu tedbirler için anlayış göstereceğini ve ülkemizin yeşillendirilmesi konusundaki çabamızda bizlere yardımcı olacağına inancımız tamdır ”denilen açıklamada, orman yangınlarının; kitle kaybı, erozyon, su kaynaklarının bozulması, hava kirliliği, çölleşme, sel, kuraklık ve kavurucu sıcaklar gibi, ülkede yaşayan herkesi etkileyebilecek olgulara zemin hazırlayan çok büyük bir felaket olduğu hatırlatıldı.

Orman Dairesi, 2000- 2017 arasında, Orman Dairesi ekiplerinin müdahale ettiği yangınlarla ilgili istatistiki bilgileri de paylaştı.

Son 18 yıllık verilere göre, 2550,03 hektar orman arazisi ve 7193,63 hektar özel arazinin yandığı belirtilmektedir.

2000 – 2017 yılları arasında, Orman Dairesi ekiplerinin müdahale ettiği yangınların 167 tanesi kaza olarak sınıflandırıldı. Kaza sınıflandırması içerisinde bulunan özellikle elektrik enerji nakil hatlarından dolayı, birçok yangın çıktığına dikkat çekildi. Kaza olarak gösterilen 167 yangının 152’sinin elektrik enerji nakil hatlarından, geriye kalan 15’inin ise trafikten kaynaklandığı bilgisi verildi. 18 yıl içerisinde meydana gelen yangınların % 15,3’ünün elektrik enerji nakil hatları kaynaklı olarak meydana geldiği vurgulandı.