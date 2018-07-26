- Taşkent -Dikmen Anayolunda Yangın!
- Cumhurbaşkanı Akıncı, Sancak Devir Teslim Töreni’Ne Katıldı
- Orman Dairesi Uyardı: Ateş Yakmayın
- Rusya’Da 7,8 Büyüklüğünde Deprem
- Hannover Havalimanı Aşırı Sıcaktan Dolayı Hava Trafiğine Kapatıldı
- Pakistan Sandık Başında
- İstanbul’da Görülmesi Gereken Yerler
- Pakistan’Da Milletvekili Adayına Bombalı Saldırı
- “Surlariçi Temel İngilizce Kursu” 30 Çocuğun Katılımıyla Başladı
- Lute Ada’Dan Ayrıldı
- Suriye’De İntihar Saldırıları: 38 Ölü
- Pakistan’Da Oy Verme İşlemi Başladı
- Tabipler Birliği’Nden Açıklama
- Güneş Kremlerinden Beklenen Korumanın ‘Yarısından Azı Elde Ediliyor’
- “Long Beach Altın Çark Criterium Yarışı” Düzenleniyor
- Macaristan İle Bm Arasında Göçmen Krizi Derinleşiyor
- Gürcafer: Aplıç Ve Derinya Kapıları İhaleleri İle İlgili Sorun Aşılıyor
- Laos’Ta Baraj Çöktü 5 Milyar Litre Su 6 Köyü Yuttu
- Alnar, Avrupa İkincisi
- Erhürman: Yunan Halkının Acısını Paylaşırım
- Bjk Ve Başakşehir’İn Uefa’Da Rakipleri Belli Oldu
- Lozan Antlaşması’Nın 95. Yılı
- Gkk 1 Ağustos Kutlama Etkinlikleri Düzenliyor
- Atalay: Yunan Halkına Başsağlığı, Yaralılara Acil Şifalar Dilerim
- Geleceğin Aydınlarına Konforlu Öğrenci Yurtları
- Bosna Savaşı’Nda Katledilen 200 Sivil Boşnak Anıldı
- Sıcak Hava Avrupa’Yı Kavuruyor
- Çocuk Yogası Ve Seramik Atölyesi Gerçekleştirildi
- Cas Çalışanları Başbakanlık Önündeki Eylemini Sonlandırdı
- Spor Festivali Yapılıyor
- Özgürgün: Acınızı Paylaşıyoruz
- Sol Hareket: Suçlama Oyunundan Uzak Durulmalı
- Miss Kuzey Kıbrıs Ve Bay Kuzey Kıbrıs Yarışmaları 2 Ağustos’da
- Lavrov İle Merkel Suriye Konusunu Görüştü
- Doğukan “Yeni Hedefim Türkiye Şampiyonası”
- Basketbol’Da Gelişim Çalıştayı Yapılıyor
- Hannover Havalimanı Aşırı Sıcaktan Dolayı Hava Trafiğine Kapatıldı
- Pakistan Sandık Başında
- Güneş Kremlerinden Beklenen Korumanın ‘Yarısından Azı Elde Ediliyor’
- Pakistan’Da Milletvekili Adayına Bombalı Saldırı
- Pakistan’Da Oy Verme İşlemi Başladı
- Suriye’De İntihar Saldırıları: 38 Ölü
- Rusya’Da 7,8 Büyüklüğünde Deprem
- Tabipler Birliği’Nden Açıklama
- Lute Ada’Dan Ayrıldı
- “Surlariçi Temel İngilizce Kursu” 30 Çocuğun Katılımıyla Başladı
- Taşkent -Dikmen Anayolunda Yangın!
- Orman Dairesi Uyardı: Ateş Yakmayın
- “Long Beach Altın Çark Criterium Yarışı” Düzenleniyor
- Cumhurbaşkanı Akıncı, Sancak Devir Teslim Töreni’Ne Katıldı
- Miss Kuzey Kıbrıs Ve Bay Kuzey Kıbrıs Yarışmaları 2 Ağustos’da
- Basketbol’Da Gelişim Çalıştayı Yapılıyor
- Cas Çalışanları Başbakanlık Önündeki Eylemini Sonlandırdı
- Atalay: Yunan Halkına Başsağlığı, Yaralılara Acil Şifalar Dilerim
- Doğukan “Yeni Hedefim Türkiye Şampiyonası”
- Fenerbahçe’nin Rakibi Benfica
Orman Dairesi Uyardı: Ateş Yakmayın
Orman Dairesi, 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.Daire tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlardan sözkonusu tarihler arasında ateş yakılmaması yönünde gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.
Açıklamada, yaz mevsiminin en sıcak döneminin başladığı bu günlerde, atmosferdeki mutlak nem oranının çok düşük olması, sıcaklıkların yıl içerisindeki en yüksek seviyelere yükselmesi ve rüzgârların da artması neticesinde, ormanlarda yangın tehlikesinin iyice arttığı vurgulandı.
Son günlerde, Yunanistan ve İsveç’te çıkan orman yangınlarının, tüm insanlığı derinden üzdüğünün belirtildiği açıklamada, geçmişte büyük zararlar görmüş ve toplumumuzu da yasa boğan büyük orman yangınlarının unutulmadığının altı çizildi.
Geçtiğimiz iki günde Alayköy, Bağlıköy, Taşkent, Çatalköy ve Gönyeli baraj bölgesinde çıkan yangınların, Orman Dairesi öncülüğünde Polis İtfaiyesi, Sivil Savunma ve ilgili belediyeler ile ülke imkânları seferber edilerek, kısa sürede kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, ülkede artan yangınlar sonucunda, Daire Müdürlüğü bünyesinde yapılan değerlendirmede bazı tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü aktarıldı. Orman Dairesi bünyesinde, 125 kişilik Yangın Hazır Kuvvet ekibi kurulduğu ve 24 saat esasına göre 13 noktada görev yapıldığı belirtildi. Orman yollarının tamamına yakınının temizlendiği ve iş makinelerinin hâlihazırda çalışmaya devam ettiği de kaydedildi.
Açıklamada, bu yıl çıkan yangınlar incelendiği zaman elektrik hatları, belediyelerin kullandığı çöplükler ve askeri bölgelere yakın yerlerin, yangın riskinin yüksek olduğu ve daha etkin tedbir alınması gerektiği ifade edildi.
Tedbirler ise şöyle sıralandı:
“1- Yasa gereği, 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamaz. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında ateş yakmama konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri elzemdir.
Ateşli Piknik yapılmasına izin verilen yerler dışında kesinlikle ateşli piknik yapılmamalıdır. Ateşli piknik yapılabilecek alanlar şunlardır: Alevkaya Piknik Alanı, Darboğaz Piknik Alanı, Salamis Piknik Alanı , Kantara Piknik Alanı, Kalkanlı Piknik Alanı, Balalan Piknik Alanı, Yeşilköy Su Depoları Piknik Alanı, Karpaz Piknik Alanı, Taşkent Piknik Alanı, Karşıyaka-Kozanköy Üçyol Piknik Alanı
Yukarda sayılan alanlarda dahi olsa piknik ateşleri mutlaka söndürülmelidir.
Özellikle anayolların ormanlık ve ağaçlık alanlardaki güzergâhlarında araçları ile seyir halinde olan vatandaşlarımızın araçlarından yangına neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmaması gerekmektedir.
2-Halkımızın göreceği en küçük dumanı zaman geçirmeden ücretsiz olarak aranabilen Orman Yangın İhbarı telefon numarasından “Alo 177” Orman Dairesi’ne veya yangın ihbarı “Alo 199” İtfaiye’ye bildirmeleri, erken müdahale açısından çok önemlidir.
3-Yangın meydana geldiğinde halkın, yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılması, her türlü imkânlarını seferber etmesi yasa gereği ve vatandaşlık görevidir.
4-Ormana yakın yerlerde tarımsal faaliyet yapan kişilerin, yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alması zorunludur.
5-Belediyelerin ve halkın kullandıkları çöplük alanlarındaki çöplerin, Güngör Çöplüğü’ne taşınması yasa gereğidir. Özellikle yaz aylarında yakılarak imha edilen çöpler, ormanlarımız için en önemli tehdit unsurudur.”
Açıklamada, ormanlarımızın yangın tehlikesinden korunması amacıyla alınan yukarıdaki tedbirler doğrultusunda, vatandaşların yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden kaçınmalarının ve yapılacak denetimlerde Orman Dairesi memurlarının ikazlarına uymalarının, yeni acılar yaşanamaması için gerekli olduğu ifade edildi.
“Vatandaşlarımızın tamamen geçici mahiyetteki bu tedbirler için anlayış göstereceğini ve ülkemizin yeşillendirilmesi konusundaki çabamızda bizlere yardımcı olacağına inancımız tamdır ”denilen açıklamada, orman yangınlarının; kitle kaybı, erozyon, su kaynaklarının bozulması, hava kirliliği, çölleşme, sel, kuraklık ve kavurucu sıcaklar gibi, ülkede yaşayan herkesi etkileyebilecek olgulara zemin hazırlayan çok büyük bir felaket olduğu hatırlatıldı.
Orman Dairesi, 2000- 2017 arasında, Orman Dairesi ekiplerinin müdahale ettiği yangınlarla ilgili istatistiki bilgileri de paylaştı.
Son 18 yıllık verilere göre, 2550,03 hektar orman arazisi ve 7193,63 hektar özel arazinin yandığı belirtilmektedir.
2000 – 2017 yılları arasında, Orman Dairesi ekiplerinin müdahale ettiği yangınların 167 tanesi kaza olarak sınıflandırıldı. Kaza sınıflandırması içerisinde bulunan özellikle elektrik enerji nakil hatlarından dolayı, birçok yangın çıktığına dikkat çekildi. Kaza olarak gösterilen 167 yangının 152’sinin elektrik enerji nakil hatlarından, geriye kalan 15’inin ise trafikten kaynaklandığı bilgisi verildi. 18 yıl içerisinde meydana gelen yangınların % 15,3’ünün elektrik enerji nakil hatları kaynaklı olarak meydana geldiği vurgulandı.
- Erhürman: Yunan Halkının Acısını Paylaşırım
- Gürcafer: Devlet İş Sağlığı Ve Güvenliğini Teşvik Kapsamına Almalı
- Çocuk Yogası Ve Seramik Atölyesi Gerçekleştirildi
- Sol Hareket: Suçlama Oyunundan Uzak Durulmalı
- Çavuşoğlu, Bu Akşam Kktc’Ye Geliyor
- Tuzla Şehitleri Bugün Düzenlenecek Törenle Anılacak
- Denktaş’In 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajı
- Özersay:barış Gücü Bugün 44. Yıldönümü Olan Faşist Yunan Darbesini Değil Engellemek,sadece Seyretti...
- » İstanbul’Da 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Buluşması Yapıldı
- » Özersay:barış Gücü Bugün 44. Yıldönümü Olan Faşist Yunan Darbesini Değil Engellemek,sadece Seyretti
- » Erhürman Ve Tüm Kabine Üyelerinin Katılımıyla Bugün Basın Toplantısı Düzenlenecek
- » Tuzla Kavşağında Kaza..yaralılar Var!
- » Baybars: Cezaevine Müdahale Ettiğim Doğrudur
- » Boğaz Şehitliği Ve Tmt Anıtı Önünde Tören Düzenlendi
- » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler İçin Kur’An-I Kerim Okudu
- » Çocuklar Söyledi, Büyükler Alkışladı
- » Sel Tehlikesi Nedeniyle 100 Bin Kişi Tahliye Edildi
- » Rusya Dünya Kupası’Ndan 13,7 Milyar Dolar Kazandı
- » Erdoğan: 15 Temmuz Tüm Darbecilere Verilen En Güzel Cevaptır
- » Türkiye’De Ohal Sonrası İçin Yeni Düzenleme.
- » Dr. Fazıl Küçük’Ün Anıttepe’Deki Mezarında Tören Düzenlendi
- » Girne Belediyesi Resim Atölyesi Ve Çocuk Yogası Bugün Başlıyor
- » Japonya’Da Aşırı Sıcaklardan 5 Kişi Öldü
- » Geceyi Yücebaş, Aydınlattı
- » Yıldırım: Amacımız 15 Temmuz Ruhunu Canlı Tutmak
- » Türkiye’De İki Yıldır Uygulanan Olağanüstü Hal Sona Erdi
- » Başbakan Erhürman, Yüzücülerimizi Kutladı
- » 2018 Dünya Kupası’Nın Sahibi Fransa Oldu
- » Oktay’In Ziyaret Programı Açıklandı
- » Tbmm Başkanı Yıldırım’Dan 20 Temmuz Mesajı…
- » Sıcak Okçuları Engellemedi
- » Irak’In Güneyindeki Gösteriler Sürüyor
- » Saytev, Türkiye 3.liginde
- » İsrail’De Tartışmalı “Yahudi Ulus Devleti” Tasarısı Kabul Edildi
- » Kerkük’Te 4 Ses Bombası Patladı
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Turan: Kıbrıs Konusundaki Kazanımlar Her Gün Biraz Daha Artıyor
- » Abd’De Facebook’A Soruşturma Açıldı
- » Gençler Spor Festivali’Nde Buluşuyor
- » Girne Belediyesi Resim Atölyesi Ve Çocuk Yogası Yarın Başlıyor
- » Hükümet’Ten Basın Toplantısı
- » Yunanistan’Dan Avrupa’Ya “Yabancı Düşmanlığı” Uyarısı
- » Denktaş’In 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajı
- » “Biz Her Zaman Halklar Arasında Barış İçinde, Dostane İlişkilerin Savunucusu Olduk”
- » Taşkent -Dikmen Anayolunda Yangın!
- » Cumhurbaşkanı Akıncı, Sancak Devir Teslim Töreni’Ne Katıldı
- » Orman Dairesi Uyardı: Ateş Yakmayın
- » Rusya’Da 7,8 Büyüklüğünde Deprem
- » Hannover Havalimanı Aşırı Sıcaktan Dolayı Hava Trafiğine Kapatıldı
- » Pakistan Sandık Başında
- » İstanbul’da Görülmesi Gereken Yerler
- » Pakistan’Da Milletvekili Adayına Bombalı Saldırı
- » “Surlariçi Temel İngilizce Kursu” 30 Çocuğun Katılımıyla Başladı
- » Lute Ada’Dan Ayrıldı
- » Suriye’De İntihar Saldırıları: 38 Ölü
- » Pakistan’Da Oy Verme İşlemi Başladı
- » Tabipler Birliği’Nden Açıklama
- » Güneş Kremlerinden Beklenen Korumanın ‘Yarısından Azı Elde Ediliyor’
- » “Long Beach Altın Çark Criterium Yarışı” Düzenleniyor
- » Macaristan İle Bm Arasında Göçmen Krizi Derinleşiyor
- » Gürcafer: Aplıç Ve Derinya Kapıları İhaleleri İle İlgili Sorun Aşılıyor
- » Laos’Ta Baraj Çöktü 5 Milyar Litre Su 6 Köyü Yuttu
- » Alnar, Avrupa İkincisi
- » Erhürman: Yunan Halkının Acısını Paylaşırım
- » Bjk Ve Başakşehir’İn Uefa’Da Rakipleri Belli Oldu
- » Lozan Antlaşması’Nın 95. Yılı
- » Gkk 1 Ağustos Kutlama Etkinlikleri Düzenliyor
- » Atalay: Yunan Halkına Başsağlığı, Yaralılara Acil Şifalar Dilerim
- » Geleceğin Aydınlarına Konforlu Öğrenci Yurtları
- » Bosna Savaşı’Nda Katledilen 200 Sivil Boşnak Anıldı
- » Sıcak Hava Avrupa’Yı Kavuruyor
- » Çocuk Yogası Ve Seramik Atölyesi Gerçekleştirildi
- » Cas Çalışanları Başbakanlık Önündeki Eylemini Sonlandırdı
- » Spor Festivali Yapılıyor
- » Özgürgün: Acınızı Paylaşıyoruz
- » Sol Hareket: Suçlama Oyunundan Uzak Durulmalı
- » Miss Kuzey Kıbrıs Ve Bay Kuzey Kıbrıs Yarışmaları 2 Ağustos’da
- » Lavrov İle Merkel Suriye Konusunu Görüştü
- » Doğukan “Yeni Hedefim Türkiye Şampiyonası”
- » Basketbol’Da Gelişim Çalıştayı Yapılıyor
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans