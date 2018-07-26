Taşkent -Dikmen Anayolunda Yangın!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11:15 sıralarında Taşkent -Dikmen anayolu boyunca henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Yangın sonucu Reşat Yediyıldız’a ait 27 dönüm biçilmemiş vigo ile Mehmet Barbet, Mustafa Erişmen ve Derviş Sanlıel’e ait toplam 73 dönüm içerisindeki anız ve kuru otlar yanmıştır.