“Surlariçi Temel İngilizce Kursu” 30 Çocuğun Katılımıyla Başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi Surlariçi bölgesindeki çocuklara yönelik “Surlariçi Temel İngilizce Kursu” başlattı.

Bölgedeki muhtarlıklarla işbirliği içerisinde yapılan çalışma sonucunda başlatılan ve LTB Çocuk ve Gençlik Hakları Birimi tarafından yürütülen kurslar 24 Temmuz Salı günü Eğitim Bakanlığı’na bağlı Surlariçi’ndeki Atatürk İlkokulu’nda başladı.

Eğitmenler Dilaram Ruslova ve Asya Tunççağ’ın gönüllü olarak haftada iki gün vereceği kurslar yaz boyunca devam edecek. Daha önce Haspolat’ta çocuklara yönelik olarak başarılı bir İngilizce kursu gerçekleştiren LTB’nin Çocuk ve Gençlik Hakları Birimi Sorumlusu Münür Öztürk birimin çalışma ve projelerini belediyenin www.lefkosabelediyesi.org adresinden takip edebileceklerini kaydetti.

Haspolat ve Hamitköy’de yetişkinler için de hala daha devam eden İngilizce kursu düzenleyen LTB bu hizmeti Surlariçi bölgesindeki insanlara da ulaştırmak için çalışma başlattı. Surlariçi İngilizce Kursu’na katılmak isteyen yetişkinler LTB’nin 22 85 221 numaralı telefonundan Eğitim Sorumlusu Fatoş Anter’e ulaşıp başvuru yapabilecek.