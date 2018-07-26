Lute Ada’Dan Ayrıldı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis ile temaslarını tamamlayıp dün sabah Ada’dan ayrıldı.

Lute, önümüzdeki hafta Ankara, Atina, Londra ve Brüksel’i ziyaret edecek. Geçici Kıbrıs Özel Danışmanının, söz konusu başkentlere yapacağı görüşmelerin kesin tarihleri ise henüz belirlenmedi.

Lute müdahil taraflarla temaslarını tamamladıktan sonra sonuçlarını rapor halinde Genel Sekreter Antonio Guterres’e sunacak.

Öte yandan Güney Kıbrısta yayınlanan gazeteler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyareti ve özellikle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile birlikte düzenledikleri basın toplantısında yapılan açıklamalara geniş yer verdi.

Politis “Kıbrıslı Türkler ve Türkiye Sondajlar ve Siyasi Eşitlikle İlgili Tezlerini Tekrarladı, Jane Holl Lute’un Ziyaretinin Müzakerelerin Yeniden Başlaması Olarak Değerlendirilemeyeceğini Söylüyorlar”

Alithia “Muhtemel Yeni Bir Kıbrıs Konferansından Önce Güvenlik Konusunda Çalışma Söylemini Benimseyen Çavuşoğlu’ndan Mesaj… Akıncı, Lute İyi Bir Dinleyici Diyor” Fileleftheros “Yeni Diyalog İstemiyor… Akıncı Yine Ankara’nın Projelerini Kolaylaştırmaya Çalışıyor” başlıklarını kullandı.