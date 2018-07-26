Tabipler Birliği’Nden Açıklama

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, hekimlerin kamu hastanelerinde poliklinik yapması, cerrahi müdahaleleri özel hastanelerde yapması gibi bir açılımın hem hastaları hem de hekimleri memnun etmeyeceğini belirtti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu yazılı açıklamasında, mevcut durumlarda herhangi bir kayda değer değişiklik yapılmamışken, hekimlere alt yapısı düzgün olmayan yeterli ve yasal düzenlemeler yapılmamış ortamlarda hasta bakma hakkını tanımanın yeni bir dönemden uzak ve ciddi problemlere gebe olduğunu belirterek, Bakanlığın konuyla ilgili görüşlerini tekrardan gözden geçirmesini tavsiye etti.

Genel Sağlık Sigortası Yasası ve Döner Sermaye Yasası gibi bazı yasal çalışmalarda

murat edinilen noktaya gelinemediğini ifade eden Arifoğlu, özel sektöre yapılan yatırımlar neticesinde devlet kurumlarının, hastanelerin alt yapı eksikliklerinin daha fazla dikkat çektiğini ileri sürdü.

Hastanelerin alt yapılarında ve özellikle özlük haklarında hiçbir ciddi değişiklik yapmadan yeni oturmuş dengeler üzerinden yeni açılımlar yapmaya çalışmanın ciddi sorunlara sebep olabilecek potansiyele sahip olduğunu kaydeden Arifoğlu, “Hekimlerin kamu hastanelerinde poliklinik yapması sonrası cerrahi müdahaleleri özel hastanelerde yapması gibi bir açılım hem hastaları hem de hekimleri memnun etmeyecek bir açılımdır. Aynı zamanda ciddi spekülasyonlara da gebedir. Bu uygulama kısmen da olsa yakın bir tarihte uygulanmış ancak ne hastaları ne de hekimleri memnun etmiş ve vazgeçilmiştir” dedi.

Kısmi olarak Sosyal Sigortalar Kurumu’nun özel hekimlere açılacak olmasının, fikir olarak özel hekimleri memnun etme açısından bir adım olmakla birlikte bunun finansmanının nasıl sağlanacağının netlik kazanmasının önemli olduğunu kaydeden Arifoğlu, Anayasa Mahkemesi kararının, kamu hekimlerinin 7/24 çalışabileceği yönünde olduğunu, hiçbir kamu görevlisi angarya çalıştırılamayacağına göre devletin hekimlere hasta bakacağı ortamı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Arifoğlu, son zamanlarda hastanelerde yapılan alt yapı çalışmalarının, devletin özel hastanelerde uyguladığı tüzüklere dahi uymadığını ileri sürdü.