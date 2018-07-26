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Pakistan’Da Oy Verme İşlemi Başladı
25 Temmuz 2018 Çarşamba Saat 13:50

Pakistan’Da Oy Verme İşlemi Başladı

Pakistan'da 105 milyonu aşkın seçmen, ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için oy kullanmaya başladı.Ülke genelinde oy kullanacak vatandaşlar yerel saatle 08.00 itibariyle s

Pakistan’da 105 milyonu aşkın seçmen, ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için oy kullanmaya başladı.Ülke genelinde oy kullanacak vatandaşlar yerel saatle 08.00 itibariyle sandıklara gitmeye başladı.

Vatandaşlar, dar bölge sisteminin uygulandığı ülkede kendi bölgelerinde yarışan adaylar arasından seçim yapacak.85 bini aşkın sandıkta oy kullanacak vatandaşlar ülkede 5 yıl görev yapacak NA ve eyalet meclisi üyelerini seçmek için oy kullanacak.

Hükümeti kuracak başbakan da NA üyeleri arasından seçilecek.Eyalet meclislerinde 577 ve NA’da 272 olmak üzere toplamda 849 sandalye için 12 binin üzerinde aday yarışıyor.

Adaylar seçime katılma hakkı olan 100’ün üzerinde parti ve ittifakın aday olurken, bazı bağımsız isimler de yarışıyor.Ülkede oy verme işlemi yerel saatle 18.00’de sona erecek.
Seçimde üç parti ve bir ittifak öne çıkıyor.Anketlere göre, seçim hapisteki eski Başbakan Navaz Şerif’in partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz ile İmran Han’ın partisi Pakistan Tahrik-i İnsafı arasında geçiyor.Suikasta uğrayan eski Başbakan Benazir Butto’nun oğlu Bilaval Butto Zerdari’nin Pakistan Halk Partisi ile dini grupların ittifakı olan Muttahida Meclis-i Amal ittifakı’nın ise sandıktan koalisyon çıkması halinde kilit partiler rolünü üstlenmesi bekleniyor.
Pakistan’da kampanya sürecine terör saldırıları damga vurdu. Temmuz ayında adaylara, mitinglere ve parti ofislerine 11 terör saldırısı düzenlendi.

Sandıkların kurulmasına saatler kala Milli Müslüman Ligi adayı Faysal Nedim’in seçim ofisine el bombalı saldırı oldu. Saldırıda Nedim ve yaralandı.13 Temmuz’da yaşanan ve 150 kişinin hayatını kaybettiği Mastung saldırısı, bunların en kanlısı oldu.

Pakistan Ulema Camiası’nın önde gelenlerinden Ekrem Han Durrani ise 10 gün içinde uğradığı biri bombalı biri silahlı iki saldırıdan yara almadan kurtuldu. Bir milletvekili adayı ise ailesinin desteğini alamadığı gerekçesiyle intihar etti.

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