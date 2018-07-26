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Hannover Havalimanı Aşırı Sıcaktan Dolayı Hava Trafiğine Kapatıldı
25 Temmuz 2018 Çarşamba Saat 13:50

Hannover Havalimanı Aşırı Sıcaktan Dolayı Hava Trafiğine Kapatıldı

Almanya'da havalimanı hava trafiğine kapatıldı.Almanya'da Hannover havalimanının aşırı sıcaklar nedeniyle yarın sabaha kadar hava trafiğine kapatıldı. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada 36 dereceyi bulan sıcaklık ned

Almanya’da havalimanı hava trafiğine kapatıldı.Almanya’da Hannover havalimanının aşırı sıcaklar nedeniyle yarın sabaha kadar hava trafiğine kapatıldı.

Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada 36 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle kuzey yönündeki iniş ve kalış pistinin zarar gördüğü ve bu nedenle çarşamba sabahına kadar hava trafiğine kapatıldığı ifade edildi.

Havalimanının hava trafiğine kapatılması nedeniyle 41 uçuşun gerçekleşemediği ve alana inmesi gereken 44 uçağında Düsseldorf ve Paderborn kentlerindeki havalimanlarına yönlendirildikleri kaydedildi.

Uçuşların iptal olması nedeniyle yolcuların bir kısmı evlerine geri gönderilirken evlerine gitme imkanı bulunmayanlara portatif yataklar verildiği belirtildi.

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Hannover Havalimanı Aşırı Sıcaktan Dolayı Hava Trafiğine Kapatıldı Haberi

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