Çeler:yeni Yaşlı Bakım Evi İçin İşlemleri Başlattık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, yeni yaşlı bakım evi yapımı için işlemleri başlattıklarını açıkladı.

Bakan Çeler konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Bakan Çeler açıklamasında, hayvan barınağı ve hobi bahçelerinin de dahil olacağı yaşlı bakım evi projesi için yakında Mimarlar Odasının da açacağı yarışmanın ardından, projenin temellerinin atılma aşamasına geleceğini kaydetti.

Çeler açıklamasında “Kimse neden bizde yok diye söylemeden ben söyleyim. Bu Bakanlıktayken hepimizin geleceği için yapacağım en büyük yatırım bu proje olacak. Bir gün orada ben de yaşayacakmışım gibi projelendirdiğimiz yeni yaşlı bakım evi için biz işlemleri başlattık. Yakında mimarlar odasının açacağı yarışma ile de artık temellerini atacağız.” ifadelerini kullandı