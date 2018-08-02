Ubp Genel Sekreteri Oğuz’Dan Hükümete Eleştirdi

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın, hayat pahalılığı ödeneği konusunda dünkü açıklamasının şov niteliğinde olduğunu ve akaryakıt zammına kılıf uydurarak gündem değiştirmeye çalıştığını savundu.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz, BRT’de yayınlanan 2’ye1 programına telefonla katılarak, Maliye Bakanı Serdar Dentkaş’ın hayat pahalılığı ödeneği konusundaki açıklamalarını eleştirdi.

Oğuz, “’Ben yaparım olur’ mantalitesiyle yapılan bu hareketi halkımız takdir edecek, milletvekili olarak ben durup da tartışacak değilim ama doğrusu hayat pahalılığının herkese eşit şekilde paylaşılmasıdır” dedi.

Oğuz, “Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, sosyal medyada halkın duygularıyla oynayarak ajitasyon yaparak bir yere varamayacağını” da savunarak, Özersay’ı halkın refahının artması için ne yaptığını açıklamaya çağırdı.

Dursun Oğuz, milletvekillerinin ülkede günah keçisi olarak gösterildiğini ve ülkede artık milletvekilliğinin halkı temsiliyet adına zafiyete uğradığını savundu.