Üstel’İn 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Mesajı

Cumhuriyet Meclisi İdare Amiri ve Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Ünal Üstel, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.

Üstel, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı sebebiyle yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Adası’ndaki varlığının yegane teminatı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin etkin ve fiili garantisinden asla vazgeçmeme kararlılığı ile tüm halkımızın Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun” dedi.