Çifçiler Birliğinin, 1 Ağustos Mesajı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türkü’nün var olma adına verdiği mücadelede dönüm noktası olduğunu belirtti.

Kelle, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajında, “Kıbrıs Türk halkı ve devleti, geleceğe korkusuz, inançlı ve emin adımlarla ilerlemektedir. Büyük zorluklar ve mücadelelerle kurulan KKTC devletini ilelebet yaşatmak ve yüceltmek hepimizin görevidir. Bizler, geçmişinden aldığımız güç ve Anavatanımızdan aldığımız destek ve inançla, bu adadaki varlığımızı koruma yönündeki kararlılığımızı sürdürüyor ve toprağımıza sahip çıkabilmek adına her türlü zorluğa rağmen canla başla uğraşmaya devam ediyoruz” dedi.

Hüseyin Çavuş Kelle, Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda varlığına karşı olanlara karşı durmaya her zaman hazır olduklarını belirtti ve mücadelede hayatını kaybedenlere rahmet diledi.