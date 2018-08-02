Yunanistan’a Kaçmaya Çalışan 28 Fetö’cü Türkiye’ye Teslim Edildi

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarafından aranmakta olan ve 27.7.2018 tarihinde Girne yat limanında üçüncü bir ülkeye kaçmaya çalıştıkları sırada tekne içerisinde tespit edilerek tutuklanan 19’u erkek ve 9’u kadın olmak üzere toplam 28 kişi, çocukları ile birlikte buakşam üzeri Girne Limanından gemi ile Türkiye’ye teslim edilmek üzere görevliler eşliğinde adadan ayrıldı.

Bu arada TRT’den alınan bilgiye göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Yunanistan’ın Rodos Adası’na kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü firarisi 50 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alındı.

Türkiye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC’den cumartesi günü Yunanistan’ın Rodos Adası’na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan aralarında FETÖ firarisi asker, öğretmen ve kadınların da bulunduğu 50 kişi yakalandı.

Açıklamada, “KKTC’den Rodos Adası’na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi öğretmen, albay, yarbay, teğmen, astsubay, er, marangoz ve kadınlardan oluşan 50 kişi, arandıkları cumhuriyet başsavcılıklarınca gerekli yasal işlemlerin yapılması için bugün itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alındı.” bilgisine yer verildi.