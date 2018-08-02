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Moody’S Yunan Bankaların Görünümünü Yükseltti
31 Temmuz 2018 Salı Saat 23:25

Moody’S Yunan Bankaların Görünümünü Yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Yunanistan'ın bankacılık sisteminin görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdiğini duyurdu. Moody's'ten yapılan açıklamada, Yunanistan'ın ban

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Yunanistan’ın bankacılık sisteminin görünümünü “durağan”dan “pozitif”e çevirdiğini duyurdu.

Moody’s’ten yapılan açıklamada, Yunanistan’ın bankacılık sistemine ilişkin görünümün, 12-18 aylık dönemde bankaların fon ve aktif varlık risklerinde beklenen iyileşmeye işaret edilerek “durağan”dan “pozitif”e çevrildiği belirtildi.

Yunanistan ekonomisinin bu yıl yüzde 2, gelecek yıl ise yüzde 2,2 büyümesinin beklendiği belirtilen açıklamada, “Moody’s, hükümetin yabancı yatırımı çekmek amacıyla yapısal reformlara sadık kalmasına bağlı olarak, görünüm döneminde, Yunan ekonomisinin pozitif ivmesini sürdürmesini bekliyor.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, bankaların 2019 yılında da düşük seviyede karlı olmaya devam edeceklerinin öngörüldüğü ifade edildi.

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