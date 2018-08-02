Klasiklerde Slalom Yarışı Yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2018 yılı Slalom Şampiyonası’nın ikinci yarışı, Girne’deki Baldöken Oto Parkı’nda yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün organize ettiği 2018 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası ikinci yarışı, 1 Ağustos 2018 Çarşamba akşamı 19.00’da, Girne Baldöken Oto Parkı’nda yapılıyor. Araçların motor hacimlerine göre 5 kategori üzerinden yapılan şampiyonada ayrıca bayanlar kategorisi ve Turing kategorisi de bulunuyor. Slalom Şampiyonası’na 1 katsayı üzerinden puan verecek olan yarış aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2018 Ralli şampiyonasına da 10 puan verecek. Girne Belediyesi ana sponsorluğunda yapılacak olan yarışın iletişim sponsorluğunu ise KKTC Telsim üstlendi. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre katılım ücreti 30 Türk Lirası olarak belirtilirken, son kayıt tarihinin 30 Temmuz Pazartesi olduğu açıklandı.