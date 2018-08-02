Okçuluk’Ta Mali Genel Kurul Yapıldı

Okçuluk Federasyonu olağan mali genel kurulu önceki gün yapıldı.

Atatürk Stadı altındaki Okçuluk Federasyonu Lokalinde gerçekleştirilen mali genel kurulda Faaliyet ve mali rapor üyelerin onayına sunulurken federasyonun yeni tüzük önerisi de oy çokluğu ile üyelerin onayını aldı.

7 kulüp katıldı

Genel kurula Yenikent Okçuluk Kulübü Derneği, Girne Amerikan Üniversitesi Okçuluk takımı, Güzelyurt Okçuluk Derneği, Mağusa Gelişim Akademisi, Şinya Okçuluk Kulübü Derneği, Kıbrıs Okçuluk ve Doğa Sporları Derneği temsilcileri katıldı.

Yeni dönemde daha çok çalışacağız

Mali genel kurulda federasyon başkanı Ferdi Çiftçi yeni dönemde okçuluk sporunun daha ileriye taşınması konusunda yönetim kurulu üyelerinin çalışmalarının daha üst seviyeye çıkarılacağını söyledi. Genel kurul dilek ve temenniler ile sona erdi.