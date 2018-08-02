Ktsyd, Raporlarını Onayladı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Olağan Mali Genel kurulu bugün dernek lokalinde gerçekleştirildi.

Derneğin konferans salonunda gerçekleşen genel kurulda Divan başkanlığını Hasan Hastürer yaparken Divan sekreterliklerine de Soydan Sakallı ve Serkan Soyalan seçildi.

Genel Kurulda faaliyet raporu Dernek Başkanı Çelen Oben tarafından okundu ve rapor üyeler tarafından oy birliği ile onaylandı.

Ardından ise mali rapor derneğin muhasebecisi Hasan Küçük tarafından okundu ve mali raporda genel kurula katılanlar üyeler tarafından oy birliği ile onaylandı.

Genel kurul dilek ve temennilerin ardından tamamlandı.