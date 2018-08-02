Doğukan Zirveye Alıştı

“2018 Troya Yılı” etkinlikleri kapsamında, Kale Seramik ana sponsorluğunda bu yıl ilki düzenlenen “Troya Açık Su Yüzme Yarışı” 5,8 kilometrelik parkurda yapıldı.

Troya’nın, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girişinin 20’nci yılında 2018’in “Troya Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen ve yaklaşık bin profesyonel yüzücünün katıldığı yarış, Barbaros Halk Plajı ile Kepez Halk Plajı arasında gerçekleştirildi. Yarışa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılan Doğukan Ulaç genel Klasmanda 38,36’lık derecesiyle şampiyon tamamlarken 45-49 yaş kategorisinde Osman Akkuş 50,42’lik derecesiyle klasman birinciliğini elde etti.