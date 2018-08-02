Erkekler Birincisi, Taygun Derviş

Atletlerimiz İzmir Naili Moran’da esti. 2 gün boyunca İzmir’de devam eden yarışmalarda atletlerimiz kürsüden inmezken, 14 yaş erkeklerde Taygun Derviş katıldığı üç branşta da elde ettiği üç birincilikle İzmir Naili Moran yarışmalarında yaş grubu şampiyonu oldu.

İzmir’de dün başlayan ve bugün sona eren Naili Moran Yaş Grupları Atletizm Yarışmalarına sporcularımız damgasını vurdu. 14 yaş erkekler kategorisinde sporcumuz Taygun Derviş yarıştığı üç branşın üçünde de birincilik elde ederek genel sıralamada 2004 doğumlu erkekler birincisi oldu.

1.gün yarışlarında 100 metre 14 yaş erkeklerde Taygun Derviş 11.88 saniyelik derecesiyle birinci olurken, ayni kategorideki diğer atletimiz Tezer Tayanç 13.21 saniye ile onuncu oldu. Yine 14 yaş erkeklerde Tezer Tayanç yüksek atlamada 1.55 metrelik atlayışı ile birinci, gülle atmada 11.23 metrelik derecesiyle ikinci oldu.

15 yaş kızlarda ise Petek Öztürk 100 metrede 14.19 saniye ile ikinci oldu. 80 metre engellideki yarışçımız Selvihan Dural 14.69 koşarak üçüncülüğü elde etti.

2.gün yarışlarında ise 14 yaş erkeklerde Taygun Dervish uzun atlamada 5.44 metrelik atlayışı ile birinci, 200 metrede 23.79 saniyelik derecesiyle de birinci oldu ve üç branşın sonunda Taygun Derviş İzmir Naili Moran yarışmalarında yaş grubu şampiyonu oldu.

15 yaş kızlarda Uzun atlamada Selvihan Dural 4.57 metrelik derecesiyle altıncı, Petek Öztürk 4.50 metrelik derecesiyle yedinci oldu.

200 m kızlarda ise Selvihan Dural 30.07 saniye ile üçüncü, Petek Öztürk ise 30.98 saniye ile beşinci gelerek yarışları tamamlamışlardır.

Genel sonuçlarda 2004 doğumlu erkekler birincisi Taygun Dervish olurken, Tezer Tayanç ise 12’nci oldu. 15 yaş kızlarda Selvihan Dural genel sıralamada 7’nci, Petek Öztürk de 9’uncu olarak İzmir Naili Moran yaş grupları yarışlarını tamamladılar. Kafile Başkanı Halil Samani ve antrenör Berk Tuna sporcularımızın elde ettikleri başarıdan büyük memnunluk duydukları dile getirdiler.

İzmir Naili Moran

1.Gün Sonuçlar

14 yaş erkekler

100 m

Taygun Derviş 11.88

Tezer Tayanç 13.21

Yüksek Atlama

Tezer Tayanç 1.55

15 yaş kızlar

100 m

Petek Öztürk 14.19

80 m Engelli

Selvihan Dural 14.69

2.Gün Sonuçlar

14 yaş erkekler

Uzun Atlama

Taygun Derviş 5.44

200 m

Taygun Derviş 23.79

15 yaş kızlar

Uzun Atlama

Selvihan Dural 4.57

Petek Öztürk 4.50

200 m

Selvihan Dural 30.07

Petek Öztürk 30.98

Genel Sıralama

14 yaş erkekler

Taygun Derviş

Tezer Tayanç

15 yaş kızlar

Selvihan Dural

Petek Öztürk