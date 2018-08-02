“Esaretten Özgürlüğe” adlı oyun bu akşam Girne’de sahnelenecek.Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk halkının Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma aşamasında verdikleri mücadelenin anlatıldığı oyun, saat 21.00’de Girne Amfi Tiyatro’da sahnelenecek.

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Girne Kültür ve Sanat Günleri kapsamında, Tiyatro AŞHK tarafından sahnelenecek “Esaretten Özgürlüğe” isimli tiyatro oyunuyla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde yapılan basın toplantısına Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Tiyatro oyuncusu Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker ile Piyano Sanatçısı Yılım Ceceloğlu katılarak, birer konuşma yaptı.