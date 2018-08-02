5.uluslararası Halk Dansları Festivali Devam Ediyor

Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği ” 5. Uluslararası Halk Dansları Festivali” açılış gösterileriyle dün akşam başladı.

Güvercinlik’te gerçekleştirilen festival büyük beğeniyle izlendi.

Festivalin ikinci ayağı ise, bu akşam İncirli de ve yarın akşam ise Çayönü’de gerçekleştirilecek.

Slovakya,Kazakistan,Polonya,Arjantin,Türkiye ve KKTC’den ekiplerin katıldığı Uluslararası Halk Dansları Festivali dün akşam renkli gösterilere sahne oldu.

Etkinlik çerçevesinde 2 Ağustos’ta Beyarmudu’nda 8’incisi düzenlenecek olan “Patates Kültür ve Sanat Festivali” nin ilk gecesinde ekiplerin gala gecesi de yer alacak.

Dün akşam Güvercinlikte’ki açılış gecesinde kısa bir konuşma yapan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, konuk ekipleri ülkede görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Edip, Festivale katkı koyanlara teşkekür de etti.