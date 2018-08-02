5’İnci Uluslararası Halk Dansları Festivali Başladı

Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği ” 5.Uluslararası Halk Dansları Festivali” açılış gösterileriyle bu akşam başladı.

Güvercinlik’te gerçekleştirilen festival büyük beğeniyle izlendi.

Festivalin ikinci ayağı ise, yarın akşam İncirli de ve 31 Temmuz akşamı da Çayönü’de gerçekleştirilecek.

Slovakya,Kazakistan,Polonya,Arjantin,Türkiye ve KKTC’den ekiplerin katıldığı Uluslararası Halk Dansları Festivali, renkli gösterilere sahne oldu.

Etkinlik çerçevesinde 2 Ağustos’ta Beyarmudu’nda 8’incisi düzenlenecek olan “Patates Kültür ve Sanat Festivali” nin ilk gecesinde ekiplerin gala gecesi de yer alacak.

Bu akşam Güvercinlikte’ki açılış gecesinde kısa bir konuşma yapan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, konuk ekipleri ülkede görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Edip, Festivale katkı koyanlara teşkekür de etti.