Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’Nin Temelleri Atıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Üniversitenin, Rektörlük binasının yanında inşa edilecek olan müzenin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, Gagauzya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vitali Vlah, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti temsilcileri, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, okul yönetimi ve personeli ile davetliler katıldı.

Törende, saygı duruşu ve istiklal marşının ardından müzede yer alacak eserlere ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan YDÜ Rektörü Profesör Doktor Ümit Hassan, üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, devam etmekte olan projelerin detaylarını anlattı.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doçent Doktor İrfan Suat Günsel de, müzede, Kıbrıs’ın gelişmesine ve tanıtıma katkı koyan eserlerin sergileneceğini ifade ederek, eserlerle geçmiş ve geleceğin bir birine bağlanacağını kaydetti.

Gagauzya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vitali Vlahda, ülkeler arası ilişkilerin önemini dile getirerek, bunların artarak devam etmesini diledi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinovda, 25 yıldır Türk topluluklarının bağlarını güçlendirmek için çalıştıklarını söyleyerek, müzenin KKTC’ye büyük prestij kazandıracağını anlattı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, müzenin, Türk soyundan gelen ama farklı coğrafyalarda yaşayan toplulukların yansımalarının sergileneceği bir merkez olacağını söyledi.

Özyiğit, Bakanlık olarak toplum kültürüne ışık tutmak için çalıştıklarını da kaydederek, ülkenin ve gelecek nesillerin doğru şekillenmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Başbakan Tufan Erhürman da, hem sanatçılar hem de sanatseverlerin uzun yıllardır böylesi bir müzenin hayalini kurduğunu dile getirerek, temellerinin atılmış olmasının iç ferahlatıcı olduğunu kaydetti.

Halkın sosyal ve ekonomik kalkınma hedefindeki ekonomi kısmının son günlerde sancılı bir evreden geçmekte olduğunu anımsatan Başbakan, “Böyle sancılı dönemlerde her alana eşit önem verilmezse, tam anlamıyla kalkınma da olamaz. Ekonomik ve kültürel kalkınma birlikte olmalıdır” dedi.

Erhürman, müzede halkın bugüne kadarki kültür sanat faaliyetlerinin tümünü bir arada görme şansı bulacağını ve turizm açısından da müzenin bir gurur kaynağı olacağını söyledi.

Başbakan Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümlenmesi için de çok uğraşıldığına işaret ederek, çözülmemesi durumunda Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda spor, sanat, kültür ve bilimle bu engelleri aşmasının mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, müze inşasının önemli bir olayın başlangıç noktası olduğunu vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, halk, toplum ve gençlere önemli imkanlar sağladığını da kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, müzenin de, toplumsal ölçeğin dışında bir çok dünya şehrine denk etkinliklere ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

Akıncı, “Burası kendi toplumumuzun dışında, dış dünya için de bir çekim merkezi olacak. Bu adımın da başarılarla dolu olmasını dilerim” dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un mesajı okundu, ardından da katılım gösteren ve katkı koyanlara plaketler verildi.

Tören, Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin temellerinin atılmasıyla son buldu.