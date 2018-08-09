- Cüneyt Arkın Taburcu Edildi
- 4. Deniz Festivali Bu Akşam Başlıyor
- Güney Kıbrıs Bugün Hava Sıcaklığı İçin “Sarı Uyarı” Verdi
- Dolar 5Tl’yi Aştı
- Abd Gerilimi Doları Fırlattı
- “Esaretten Özgürlüğe” İsimli Tiyatro Oyunu Sahnelendi
- Miss Kuzey Kıbrıs Ve Bay Kuzey Kıbrıs Seçildi
- “Farkındayız, Yanınızdayız”
- Guterres’İn Bm İnsan Hakları Yüksek Komiseri Adayı Bachelet
- Lefke Şenliklerinde Ralli Heyecanı
- Türkiye, İran İle Enerji Ticaretine Devam Edeceğini Açıkladı
- Tenis Plaja İniyor
- Spehar: Biz, Adada Barış Hedefi İçin Çalışmayı Sürdüreceğiz
- “Özlem’İn Renkleri” Sergisi Açılıyor
- Ltb Başkanı Harmancı Konuk Ekipleri Kabul Etti
- Türk Heyeti, Abd Hazine Bakanlığı Yetkilileriyle Görüşmelerine Başladı
- 5.doğancı Karpuz Festivali Başladı
- Avrupa Şampiyonasında Yiğitcan’In Hakkı Yendi
- Dövizdeki Dalgalanma Sürüyor
- Ankara’Dan Bir Heyet Bugün Washington’Da İlk Toplantıyı Yapacak.
- Dinç Türeray’Dan Çifte Şampiyonluk
- Akıncı, Erhürman Görüşmesi İptal Edildi
- Dairelerde Sahaya İniyor
- Irak İle Ürdün Arasında Terörle Mücadele Anlaşması İmzalandı
- Erdoğan’Dan Maduro’Ya Geçmiş Olsun Telefonu
- Akıncı: Beslenmemize Dikkat Edeceğiz, Aktiviteyi Hayatımızdan Eksik Bırakmayacağız
- Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’Nin Temelleri Atıldı
- California’Daki Orman Yangınları Devam Ediyor
- 8.patates Kültür Ve Sanat Festivali Başladı
- 18 Ağustos Çekilişinde Büyük İkramiye 400 Bin Tl
- Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Türkiye’De Park, Cadde Ve Sokaklarda Yaşatılıyor
- Willamson: Yüksekleri Hedefleme Konusunda Artık Serbestiz
- Pakistan’Da Seçim Sonuçları Protesto Ediliyor.
- Güney Kore’De Aşırı Sıcaklar 42 Can Aldı
- Hentbol Plajda Coşacak
- Türkiye’De Ordu’Nun İlçelerini Sel Vurdu
Gerileri
- “Esaretten Özgürlüğe” İsimli Tiyatro Oyunu Sahnelendi
- 5.doğancı Karpuz Festivali Başladı
- Miss Kuzey Kıbrıs Ve Bay Kuzey Kıbrıs Seçildi
- 8.patates Kültür Ve Sanat Festivali Başladı
- “Özlem’İn Renkleri” Sergisi Açılıyor
- 4. Deniz Festivali Bu Akşam Başlıyor
- Dinç Türeray’Dan Çifte Şampiyonluk
- Avrupa Şampiyonasında Yiğitcan’In Hakkı Yendi
- Dairelerde Sahaya İniyor
- “Farkındayız, Yanınızdayız”
- Hentbol Plajda Coşacak
- Lefke Şenliklerinde Ralli Heyecanı
- Tenis Plaja İniyor
- Dolar 5Tl’yi Aştı
- Abd Gerilimi Doları Fırlattı
- Dövizdeki Dalgalanma Sürüyor
- Irak İle Ürdün Arasında Terörle Mücadele Anlaşması İmzalandı
- California’Daki Orman Yangınları Devam Ediyor
- Willamson: Yüksekleri Hedefleme Konusunda Artık Serbestiz
- Pakistan’Da Seçim Sonuçları Protesto Ediliyor.
Karakter boyutu :
09 Ağustos 2018 Perşembe Saat 13:14
Güney Kıbrıs Bugün Hava Sıcaklığı İçin “Sarı Uyarı” Verdi
Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi, bugünkü hava sıcaklığının çok yüksek olacağını belirterek “sarı uyarı” yaptı. İç kesimlerde en yüksek hava sıcaklığının 11.00 – 17.00 saatleri arasında 41 derece olması beklendiğini duyu
Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi, bugünkü hava sıcaklığının çok yüksek olacağını belirterek “sarı uyarı” yaptı.
İç kesimlerde en yüksek hava sıcaklığının 11.00 – 17.00 saatleri arasında 41 derece olması beklendiğini duyurdu.
Uyarıda, hava sıcaklığından yaşlılarla ve çocukların etkilenebileceği kaydedildi.
Bu haber toplam 128 defa okunmuştur
YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
- Spehar: Biz, Adada Barış Hedefi İçin Çalışmayı Sürdüreceğiz
- Akıncı, Erhürman Görüşmesi İptal Edildi
- Bakanlar Kurulu Sona Erdi
- Ydü’Den, Yeni Bir Bölüm Daha
- Erhürman: Yunan Halkının Acısını Paylaşırım
- Gürcafer: Devlet İş Sağlığı Ve Güvenliğini Teşvik Kapsamına Almalı
- Çocuk Yogası Ve Seramik Atölyesi Gerçekleştirildi
- Sol Hareket: Suçlama Oyunundan Uzak Durulmalı
- » Yunanistan’a Kaçmaya Çalışan 28 Fetö’cü Türkiye’ye Teslim Edildi
- » 5’İnci Uluslararası Halk Dansları Festivali Başladı
- » Tekirdağ’Daki Tren Kazasında Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti
- » Kktc’Yi Koruma Derneği:üç Tarih De Kıbrıs Türkü İçin Gurur Kaynağı
- » Bakanlar Kurulu Sona Erdi
- » Doğukan Zirveye Alıştı
- » Çifçiler Birliğinin, 1 Ağustos Mesajı
- » Kalkınma Bankası Bölgesel Bilgilendirme Toplantıları Başlattı
- » Üstel’İn 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Mesajı
- » Nepal’Da Doğal Afetler 455 Can Aldı
- » Ydü’Den, Yeni Bir Bölüm Daha
- » Yılmaz: Türkiye Kimseden İzin Almaz
- » Pedallar Bu Kez Uyuşturucu İle Mücadele İçin Döndü
- » Abd’Li Yetkililerin Taliban’la Görüştüğü İddiası
- » Klasiklerde Slalom Yarışı Yapılıyor
- » 5.uluslararası Halk Dansları Festivali Devam Ediyor
- » Moody’S Yunan Bankaların Görünümünü Yükseltti
- » “Esaretten Özgürlüğe” Adlı Oyun Bu Akşam Girne’De Sahnelenecek
- » Mgk: Abd Tarafından Kullanılan Tehdit Dili Asla Kabul Edilemez
- » Okçuluk’Ta Mali Genel Kurul Yapıldı
- » Erkekler Birincisi, Taygun Derviş
- » “No. 1 + 39 Sergisi”,lefkoşa’Da İzlenime Açılıyor
- » Çeler:yeni Yaşlı Bakım Evi İçin İşlemleri Başlattık
- » Uluslararası Halk Dansları Festivali Başlıyor
- » Ubp Genel Sekreteri Oğuz’Dan Hükümete Eleştirdi
- » Türkler Ve Rumlar Birlikte Dua Etti
- » Midilli’Ye Kaçmak İsteyen Fetö’Cüleri Taşıyan Bot Battı
- » Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Peşin Hükümler Çözüme Katkı Sağlamaz
- » Gençlerde Madalya Şansını Kaybettik
- » İyi Parti’De Ortak Aday Akşener
- » İran’Dan Abd’Ye “Nükleer Anlaşmaya Dönme” Şartı
- » Myanmar’Da Muson Yağmurlarında Ölenlerin Sayısı 10’a Yükseldi
- » Ktsyd, Raporlarını Onayladı
- » Soçi’Deki Toplantıda Suriye’De Alıkonulanlar Konusunda Kısmi Uzlaşı
- » Ab, Brexit’Ten Sonra Deniz Gücü Merkezini İspanya’Ya Taşıyacak
- » 5.doğancı Karpuz Festivali Başladı
- » Cüneyt Arkın Taburcu Edildi
- » 4. Deniz Festivali Bu Akşam Başlıyor
- » Güney Kıbrıs Bugün Hava Sıcaklığı İçin “Sarı Uyarı” Verdi
- » Dolar 5Tl’yi Aştı
- » Abd Gerilimi Doları Fırlattı
- » “Esaretten Özgürlüğe” İsimli Tiyatro Oyunu Sahnelendi
- » Miss Kuzey Kıbrıs Ve Bay Kuzey Kıbrıs Seçildi
- » “Farkındayız, Yanınızdayız”
- » Guterres’İn Bm İnsan Hakları Yüksek Komiseri Adayı Bachelet
- » Lefke Şenliklerinde Ralli Heyecanı
- » Türkiye, İran İle Enerji Ticaretine Devam Edeceğini Açıkladı
- » Tenis Plaja İniyor
- » Spehar: Biz, Adada Barış Hedefi İçin Çalışmayı Sürdüreceğiz
- » “Özlem’İn Renkleri” Sergisi Açılıyor
- » Ltb Başkanı Harmancı Konuk Ekipleri Kabul Etti
- » Türk Heyeti, Abd Hazine Bakanlığı Yetkilileriyle Görüşmelerine Başladı
- » 5.doğancı Karpuz Festivali Başladı
- » Avrupa Şampiyonasında Yiğitcan’In Hakkı Yendi
- » Dövizdeki Dalgalanma Sürüyor
- » Ankara’Dan Bir Heyet Bugün Washington’Da İlk Toplantıyı Yapacak.
- » Dinç Türeray’Dan Çifte Şampiyonluk
- » Akıncı, Erhürman Görüşmesi İptal Edildi
- » Dairelerde Sahaya İniyor
- » Irak İle Ürdün Arasında Terörle Mücadele Anlaşması İmzalandı
- » Erdoğan’Dan Maduro’Ya Geçmiş Olsun Telefonu
- » Akıncı: Beslenmemize Dikkat Edeceğiz, Aktiviteyi Hayatımızdan Eksik Bırakmayacağız
- » Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’Nin Temelleri Atıldı
- » California’Daki Orman Yangınları Devam Ediyor
- » 8.patates Kültür Ve Sanat Festivali Başladı
- » 18 Ağustos Çekilişinde Büyük İkramiye 400 Bin Tl
- » Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Türkiye’De Park, Cadde Ve Sokaklarda Yaşatılıyor
- » Willamson: Yüksekleri Hedefleme Konusunda Artık Serbestiz
- » Pakistan’Da Seçim Sonuçları Protesto Ediliyor.
- » Güney Kore’De Aşırı Sıcaklar 42 Can Aldı
- » Hentbol Plajda Coşacak
- » Türkiye’De Ordu’Nun İlçelerini Sel Vurdu
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans