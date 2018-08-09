Güney Kıbrıs Bugün Hava Sıcaklığı İçin “Sarı Uyarı” Verdi

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi, bugünkü hava sıcaklığının çok yüksek olacağını belirterek “sarı uyarı” yaptı. İç kesimlerde en yüksek hava sıcaklığının 11.00 – 17.00 saatleri arasında 41 derece olması beklendiğini duyu