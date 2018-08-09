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Akıncı: Beslenmemize Dikkat Edeceğiz, Aktiviteyi Hayatımızdan Eksik Bırakmayacağız
09 Ağustos 2018 Perşembe Saat 13:14

Akıncı: Beslenmemize Dikkat Edeceğiz, Aktiviteyi Hayatımızdan Eksik Bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkede neredeyse her ailenin kanserden muzdarip olduğuna ve kansere karşı bilinçli davranmanın önemine işaret ederek, “Bir kere beslenmemize dikkat edeceğiz, aktiviteyi hayatımızdan eksik bırakmayacağız, s

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkede neredeyse her ailenin kanserden muzdarip olduğuna ve kansere karşı bilinçli davranmanın önemine işaret ederek, “Bir kere beslenmemize dikkat edeceğiz, aktiviteyi hayatımızdan eksik bırakmayacağız, sigara gibi zararlılardan uzak duracağız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Pop Art Dancebase Show’un, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına YDÜ AKKM’de düzenlediği dans gösterisini izledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, dans gösterisinin ilk bölümünü izledikten sonra yaptığı konuşmada, eşi Meral Akıncı ile birlikte etkinliğe katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, çok yetenekli gençler yetiştirildiğini belirterek aileleri ve eğitmenlerini kutladı.

Akıncı, etkinliğin kutsal bir amaç için düzenlendiğine değinerek, “Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına yapılan bu etkinlik için ayrıca sizleri kutluyorum” dedi.

Kansere karşı bilinçli davranmanın önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Kanser illeti ülkemizin başında maalesef kara bir bulut gibi dolaşıyor. Nerdeyse her ailede bu konudan muzdarip oluyoruz, yakınlarımıza bakıyoruz ve bu sıkıntının çok da uzağımızda olmadığını görüyoruz. O nedenle kansere karşı bilinçli davranmak ve bunun kaderimiz olmadığının da altını çizmek isterim. Bu konuda tabi ki devletin de üstüne düşenler var ama bireyler, vatandaşlar olarak da hepimizin üzerine düşen görevler var; bir kere beslenmemize dikkat edeceğiz, aktiviteyi hayatımızdan eksik bırakmayacağız, sigara gibi zararlılardan uzak duracağız. Söylenebilecek daha çok şey var bu işin uzmanları var, doktorlar var onların tavsiyelerine de uymamız gerekiyor.”
Farkındalığın artırılmasının son derece önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın da bunu yapmaya çalıştığını belirterek, vakfa çalışmalarında başarılar diledi.

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