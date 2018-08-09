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Türk Heyeti, Abd Hazine Bakanlığı Yetkilileriyle Görüşmelerine Başladı
Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD’de bulunan Türk heyeti, ABD Dışişleri Bakanlığının ardından Hazine Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerine başladı.
Başkanlığını Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın yaptığı 9 kişilik Türk heyetinin Washington’daki ikinci durağı Hazine Bakanlığı oldu.
Sabah saatlerinde ABD Dışişleri Bakanlığında Amerikalı yetkililerle yapılan ve yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından Türk heyeti, Beyaz Saray’ın hemen yanında yer alan Hazine Bakanlığına gelerek buradaki görüşmelere başladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türk heyetinin temaslarıyla ilgili iki yazılı açıklama yapmış, açıklamalarda “temasların sürdüğüne” ve “Papaz Andrew Brunson konusu da dahil ikili ilişkilerdeki birçok meselenin ele alındığına” işaret etmişti.
Türk heyetinde Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından üçer temsilcinin bulunduğu kaydedilmişti. Türk heyetinin temaslarına Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da eşlik ediyor.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans