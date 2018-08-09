Spehar: Biz, Adada Barış Hedefi İçin Çalışmayı Sürdüreceğiz

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve adadaki BM Barış Gücü Şefi Elizabeth Spehar, Kıbrıs’ta taraflara siyasi iradelerini ve Kıbrıs sorununa çözüm taahhütlerini gözden geçirme çağrılarının dikkate alınacağı umudunu ifade etti.

Salı günü Arjantin, Brezilya, Şili ve Paraguay birliklerinin Birleşmiş Milletler’e hizmetlerinden dolayı madalya aldıkları törende bir konuşma yapan Spehar, Güvenlik Konseyi’nin son kararında taraflara çözüm için siyasi iradelerini ve taahhütlerini yenilemelerini istediğini, Genel Sekreterin mesajının da, herhangi sürdürülebilir bir çözümün en başta her iki liderden ve Kıbrıslıların kendilerinden gelmesi gerektiğinin bu düşünceyi güçlendirdiğini söyledi.

Elizabeth Spehar şöyle devam etti:

“Umarız bu çağrılar dikkate alınır. Biz, adada barış hedefi için çalışmayı sürdüreceğiz.”

“Maalesef hepinizin de bildiği gibi, uzun yıllardan sonra geçen Temmuz’da Kıbrıs Konferansı’nın kapanmasından bu yana barış müzakereleri yapılmamaktadır. Kıbrıs sorununa çözüm umutları azalmaktadır.”

“Aynı zamanda, Mayıs 2015’te başlayan son müzakere sürecindeki muazzam ilerlemeyi ve birçok Kıbrıslının o kazanımların kayıp olmadığının sağlanması isteklerini hatırlayabiliriz.”

UNFICYP’in başarılı müzakerelere yol açan koşulların yaratılmasına ve sürdürülebilir sonuca götürülmesine katkıda bulunarak süreci desteklemede ve sürdürülebilir bir sonuç alınması için önemli bir rol oynadığını kaydeden Spehar, “Son kararında Güvenlik Konseyi’nin, Misyon’un görevini altı ay daha, Ocak 2019’a kadar uzatarak UNFICYP’in bu konudaki ana görevini teslim ettiğini memnuniyetle bildirmek isterim. UNFICYP bu devam eden destekle cesaret bulmuştur” şeklinde konuştu.

Konuşmasında Barış Gücü’nün katkılarını öven Elisabeth Spehar, madalyalarını alıp ülkelerine döndüklerinde Kıbrıs’ta istikrar ve sükûnete katkılarının ve bağlılıklarının unutulmadığından emin olacaklarını belirtti.

Spehar, bu yılın Arjantin barış gücünün 25’inci yılı olması dolayısıyla Arjantin Hükümetine özellikle teşekkür etti.