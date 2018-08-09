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Akıncı, Erhürman Görüşmesi İptal Edildi
09 Ağustos 2018 Perşembe Saat 13:15

Akıncı, Erhürman Görüşmesi İptal Edildi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın bugün yapacağı rutin haftalık görüşme iptal edildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın bugün yapacağı rutin haftalık görüşme iptal edildi.

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Akıncı, Erhürman Görüşmesi İptal Edildi Haberi

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