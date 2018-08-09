- Cüneyt Arkın Taburcu Edildi
- 4. Deniz Festivali Bu Akşam Başlıyor
- Güney Kıbrıs Bugün Hava Sıcaklığı İçin “Sarı Uyarı” Verdi
- Dolar 5Tl’yi Aştı
- Abd Gerilimi Doları Fırlattı
- “Esaretten Özgürlüğe” İsimli Tiyatro Oyunu Sahnelendi
- Miss Kuzey Kıbrıs Ve Bay Kuzey Kıbrıs Seçildi
- “Farkındayız, Yanınızdayız”
- Guterres’İn Bm İnsan Hakları Yüksek Komiseri Adayı Bachelet
- Lefke Şenliklerinde Ralli Heyecanı
- Türkiye, İran İle Enerji Ticaretine Devam Edeceğini Açıkladı
- Tenis Plaja İniyor
- Spehar: Biz, Adada Barış Hedefi İçin Çalışmayı Sürdüreceğiz
- “Özlem’İn Renkleri” Sergisi Açılıyor
- Ltb Başkanı Harmancı Konuk Ekipleri Kabul Etti
- Türk Heyeti, Abd Hazine Bakanlığı Yetkilileriyle Görüşmelerine Başladı
- 5.doğancı Karpuz Festivali Başladı
- Avrupa Şampiyonasında Yiğitcan’In Hakkı Yendi
- Dövizdeki Dalgalanma Sürüyor
- Ankara’Dan Bir Heyet Bugün Washington’Da İlk Toplantıyı Yapacak.
- Dinç Türeray’Dan Çifte Şampiyonluk
- Akıncı, Erhürman Görüşmesi İptal Edildi
- Dairelerde Sahaya İniyor
- Irak İle Ürdün Arasında Terörle Mücadele Anlaşması İmzalandı
- Erdoğan’Dan Maduro’Ya Geçmiş Olsun Telefonu
- Akıncı: Beslenmemize Dikkat Edeceğiz, Aktiviteyi Hayatımızdan Eksik Bırakmayacağız
- Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’Nin Temelleri Atıldı
- California’Daki Orman Yangınları Devam Ediyor
- 8.patates Kültür Ve Sanat Festivali Başladı
- 18 Ağustos Çekilişinde Büyük İkramiye 400 Bin Tl
- Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Türkiye’De Park, Cadde Ve Sokaklarda Yaşatılıyor
- Willamson: Yüksekleri Hedefleme Konusunda Artık Serbestiz
- Pakistan’Da Seçim Sonuçları Protesto Ediliyor.
- Güney Kore’De Aşırı Sıcaklar 42 Can Aldı
- Hentbol Plajda Coşacak
- Türkiye’De Ordu’Nun İlçelerini Sel Vurdu
- “Esaretten Özgürlüğe” İsimli Tiyatro Oyunu Sahnelendi
- 5.doğancı Karpuz Festivali Başladı
- Miss Kuzey Kıbrıs Ve Bay Kuzey Kıbrıs Seçildi
- 8.patates Kültür Ve Sanat Festivali Başladı
- “Özlem’İn Renkleri” Sergisi Açılıyor
- 4. Deniz Festivali Bu Akşam Başlıyor
- Dinç Türeray’Dan Çifte Şampiyonluk
- Avrupa Şampiyonasında Yiğitcan’In Hakkı Yendi
- Dairelerde Sahaya İniyor
- “Farkındayız, Yanınızdayız”
- Hentbol Plajda Coşacak
- Lefke Şenliklerinde Ralli Heyecanı
- Tenis Plaja İniyor
- Dolar 5Tl’yi Aştı
- Abd Gerilimi Doları Fırlattı
- Dövizdeki Dalgalanma Sürüyor
- Irak İle Ürdün Arasında Terörle Mücadele Anlaşması İmzalandı
- California’Daki Orman Yangınları Devam Ediyor
- Willamson: Yüksekleri Hedefleme Konusunda Artık Serbestiz
- Pakistan’Da Seçim Sonuçları Protesto Ediliyor.
Türkiye’De Ordu’Nun İlçelerini Sel Vurdu
Türkiye’de Ordu’nun Ünye, Fatsa, Çaybaşı ilçelerinde şiddetli yağış nedeniyle bir köprü çöktü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağış nedeniyle mahsur kalan 715 işçi tahliye edildi.
Ordu’nun Ünye ilçesinde sel nedeniyle bir tekstil işletmesinde mahsur kalan 165 işçi kurtarıldı.
Ünye ilçesi Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, sel dolayısıyla ilçedeki bir tekstil fabrikasında 165 kişinin mahsur kaldığını anımsatarak, “Vatandaşlarımızın tahliyesi gerçekleştirildi, hayati tehlikeleri yok, şu anda güvenli yerdeler. Onları evlerine ulaştırmak için de arkadaşlarımız sahada çalışıyorlar.” dedi.
İşçilerin iş makineleri yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldığını vurgulayan Güney, helikopter desteği de sağlandığını aktardı.
Güney, ilçeye bağlı Sarıhalil Mahallesi’nde mahsur kalan vatandaşların ise helikopterle kurtarıldığını dile getirdi.
Kaymakam Güney, Karayolları ekiplerinin ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu’nun tek yönlü ulaşıma açılabilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, “Fatsa ilçemizin Eskimadendüzü mevkinde bulunan mevsimlik tarım işçileri alanındaki 400 fındık işçisi, Demirci Mahallesindeki 150 fındık işçisi tahliye edilerek, ilçedeki spor salonlarına yerleştirilmiştir.” denildi.
Çaybaşı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış sonrası birçok cadde ve sokağı su basarken, özellikle ilçe merkezinde etkisini gösteren kuvvetli yağış, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatarak ulaşımda aksamlara neden oldu.
Yağış nedeniyle 8 ev ve iş yerini su basarken, Çaybaşı Belediyesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri gerekli tedbirleri alarak, vatandaşlara yardımcı oldu.
Ordu Büyükşehir ve Çaybaşı belediyeleri ekipleri, su baskını olan yerlerde hasar tespit çalışmasına da başladı.
Çaybaşı Belediyesince sağanak yağış uyarısı yapılarak vatandaşlar uyarıldı.
Başta ilçe merkezi olmak üzere münferit alanlarda aşırı yağış nedeniyle yol malzemeleri ve kum birikmelerine karşı ekipler iş makineleriyle temizlik çalışması yürütüyor.
Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulundu.
Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin tüm ekiplerini seferber ettiklerini söyledi.
İlçedeki 20 mahallenin tamamında yağışın etkili olduğunu belirten İsmet Yanık, tüm Çaybaşı halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Can kaybının olmamasının tek tesellileri olduğunu ifade eden Yanık, şunları kaydetti:
“Çaybaşı tarihinde ilk defa camiyi bile su bastı. Selin vurduğu kısımlarda üst ve altyapı hiçbir şey kalmadı. Meteorolojiden aldığımız rakamlara göre metrekareye 120 kilogram yağış olduğunu söylüyorlar. Yenicuma Mahallesiyle bağlantı hattımız tamamen kesildi. Çok ciddi bir hasarımız var. Ciddi bir sel afeti yaşadık. Böyle tarifi yapılacak bir şey değil. Yaptığımız çalışmalar tamamen gitti. Yaklaşık 30 yıldır bu şekilde bir yağış görmedim.”
Belediye Başkanı Yanık, Çaybaşı ve Ordu Büyükşehir belediyeleri koordinesinde bir ekip oluşturulduğunu vurgulayarak, “Hükümetimiz bu konuda güçlüdür. İnşallah en kısa sürede yaralarımızı saracağız. Şu an Büyükşehir ekibimiz de sahadalar. Ortak çalışıyoruz. Özel sektörden de makineleri seferber ettik. En azından müdahale edebileceğimiz yerleri açıyoruz. Yollarla ulaşımı kesiyoruz. En azından dere geçişlerini açarak evlere su basmasını önlüyoruz. 2.5 ton civarında fındık yağışta sele gitti, üretici yola sermişti.” dedi.
Fatsa genelinde şiddetli yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor. Yağış, ilçede en çok Organize Sanayi Bölgesi’nin de bulunduğu Kurtuluş ve Yalıköy Mahallelerini etkiledi.
Her iki mahallede de binaların giriş ve zemin katlarında bulunan bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Fatsa Belediyesi ekipleri, ev ve iş yerlerinde biriken suyun tahliye edilmesi için çalışma gerçekleştiriyor.
Çeşitli noktalarda, yağışa bağlı heyelanlar meydana geldi.
Karayolları ekipleri, yamaçtan yola dökülen toprak birikintisi dolayısıyla ulaşıma kapanan Yalıköy mevkisindeki yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.
Karadeniz Sahil Yolu’nun bazı bölgelerinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Yağış dolayısıyla yamaçtan koparak yola düşen kaya parçaları, ilgili kurumların ekiplerinin çalışması ile yoldan kaldırıldı.
Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, yağıştan etkilenen yerleşim yerleri ve yollarda inceleme yaptı.
Ordu’nun Ünye İlçesi Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, şiddetli yağışa bağlı olarak ilçenin bir çok noktasında su taşkınları ve heyelanlar oluştuğunu belirterek, “Cevizdere deresi üzerindeki köprü çöktü. Bu noktada yolu zaten daha önceden tedbir amacıyla ulaşıma kapatmıştık. Bu nedenle yaralanma ya da can kaybı söz konusu değil.” dedi.
Karadeniz Sahil Yolu’nun Samsun-Ordu, Ordu-Samsun istikametlerinin ulaşıma kapalı olduğunu vurgulayan Güney, “Derenin bulunduğu bölgelerdeki diğer köprüde de yıkılmalar söz konusu olabileceği için bu nedenle geçiş veremiyoruz. Bir köprü yıkıldı, bir köprüde de kısmi hasar oluştu.” diye konuştu.
Kaymakam Güney, Yiğitler Mahallesi’ndeki heyelan dolayısıyla 4 kişinin yaralandığını belirterek, bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını sözlerine ekledi.
- Spehar: Biz, Adada Barış Hedefi İçin Çalışmayı Sürdüreceğiz
- Akıncı, Erhürman Görüşmesi İptal Edildi
- Bakanlar Kurulu Sona Erdi
- Ydü’Den, Yeni Bir Bölüm Daha
- Erhürman: Yunan Halkının Acısını Paylaşırım
- Gürcafer: Devlet İş Sağlığı Ve Güvenliğini Teşvik Kapsamına Almalı
- Çocuk Yogası Ve Seramik Atölyesi Gerçekleştirildi
- Sol Hareket: Suçlama Oyunundan Uzak Durulmalı
- » Yunanistan’a Kaçmaya Çalışan 28 Fetö’cü Türkiye’ye Teslim Edildi
- » 5’İnci Uluslararası Halk Dansları Festivali Başladı
- » Tekirdağ’Daki Tren Kazasında Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti
- » Kktc’Yi Koruma Derneği:üç Tarih De Kıbrıs Türkü İçin Gurur Kaynağı
- » Bakanlar Kurulu Sona Erdi
- » Doğukan Zirveye Alıştı
- » Çifçiler Birliğinin, 1 Ağustos Mesajı
- » Kalkınma Bankası Bölgesel Bilgilendirme Toplantıları Başlattı
- » Üstel’İn 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Mesajı
- » Nepal’Da Doğal Afetler 455 Can Aldı
- » Ydü’Den, Yeni Bir Bölüm Daha
- » Yılmaz: Türkiye Kimseden İzin Almaz
- » Pedallar Bu Kez Uyuşturucu İle Mücadele İçin Döndü
- » Abd’Li Yetkililerin Taliban’la Görüştüğü İddiası
- » Klasiklerde Slalom Yarışı Yapılıyor
- » 5.uluslararası Halk Dansları Festivali Devam Ediyor
- » Moody’S Yunan Bankaların Görünümünü Yükseltti
- » “Esaretten Özgürlüğe” Adlı Oyun Bu Akşam Girne’De Sahnelenecek
- » Mgk: Abd Tarafından Kullanılan Tehdit Dili Asla Kabul Edilemez
- » Okçuluk’Ta Mali Genel Kurul Yapıldı
- » Erkekler Birincisi, Taygun Derviş
- » “No. 1 + 39 Sergisi”,lefkoşa’Da İzlenime Açılıyor
- » Çeler:yeni Yaşlı Bakım Evi İçin İşlemleri Başlattık
- » Uluslararası Halk Dansları Festivali Başlıyor
- » Ubp Genel Sekreteri Oğuz’Dan Hükümete Eleştirdi
- » Türkler Ve Rumlar Birlikte Dua Etti
- » Midilli’Ye Kaçmak İsteyen Fetö’Cüleri Taşıyan Bot Battı
- » Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Peşin Hükümler Çözüme Katkı Sağlamaz
- » Gençlerde Madalya Şansını Kaybettik
- » İyi Parti’De Ortak Aday Akşener
- » İran’Dan Abd’Ye “Nükleer Anlaşmaya Dönme” Şartı
- » Myanmar’Da Muson Yağmurlarında Ölenlerin Sayısı 10’a Yükseldi
- » Ktsyd, Raporlarını Onayladı
- » Soçi’Deki Toplantıda Suriye’De Alıkonulanlar Konusunda Kısmi Uzlaşı
- » 5.doğancı Karpuz Festivali Başladı
- » Ab, Brexit’Ten Sonra Deniz Gücü Merkezini İspanya’Ya Taşıyacak
- » Cüneyt Arkın Taburcu Edildi
- » 4. Deniz Festivali Bu Akşam Başlıyor
- » Güney Kıbrıs Bugün Hava Sıcaklığı İçin “Sarı Uyarı” Verdi
- » Dolar 5Tl’yi Aştı
- » Abd Gerilimi Doları Fırlattı
- » “Esaretten Özgürlüğe” İsimli Tiyatro Oyunu Sahnelendi
- » Miss Kuzey Kıbrıs Ve Bay Kuzey Kıbrıs Seçildi
- » “Farkındayız, Yanınızdayız”
- » Guterres’İn Bm İnsan Hakları Yüksek Komiseri Adayı Bachelet
- » Lefke Şenliklerinde Ralli Heyecanı
- » Türkiye, İran İle Enerji Ticaretine Devam Edeceğini Açıkladı
- » Tenis Plaja İniyor
- » Spehar: Biz, Adada Barış Hedefi İçin Çalışmayı Sürdüreceğiz
- » “Özlem’İn Renkleri” Sergisi Açılıyor
- » Ltb Başkanı Harmancı Konuk Ekipleri Kabul Etti
- » Türk Heyeti, Abd Hazine Bakanlığı Yetkilileriyle Görüşmelerine Başladı
- » 5.doğancı Karpuz Festivali Başladı
- » Avrupa Şampiyonasında Yiğitcan’In Hakkı Yendi
- » Dövizdeki Dalgalanma Sürüyor
- » Ankara’Dan Bir Heyet Bugün Washington’Da İlk Toplantıyı Yapacak.
- » Dinç Türeray’Dan Çifte Şampiyonluk
- » Akıncı, Erhürman Görüşmesi İptal Edildi
- » Dairelerde Sahaya İniyor
- » Irak İle Ürdün Arasında Terörle Mücadele Anlaşması İmzalandı
- » Erdoğan’Dan Maduro’Ya Geçmiş Olsun Telefonu
- » Akıncı: Beslenmemize Dikkat Edeceğiz, Aktiviteyi Hayatımızdan Eksik Bırakmayacağız
- » Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’Nin Temelleri Atıldı
- » California’Daki Orman Yangınları Devam Ediyor
- » 8.patates Kültür Ve Sanat Festivali Başladı
- » 18 Ağustos Çekilişinde Büyük İkramiye 400 Bin Tl
- » Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Türkiye’De Park, Cadde Ve Sokaklarda Yaşatılıyor
- » Willamson: Yüksekleri Hedefleme Konusunda Artık Serbestiz
- » Pakistan’Da Seçim Sonuçları Protesto Ediliyor.
- » Güney Kore’De Aşırı Sıcaklar 42 Can Aldı
- » Hentbol Plajda Coşacak
- » Türkiye’De Ordu’Nun İlçelerini Sel Vurdu
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans