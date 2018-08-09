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Türkiye, İran İle Enerji Ticaretine Devam Edeceğini Açıkladı
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran’dan yılda 9,5 milyar metreküp civarında doğalgaz alındığını, kontrat hükümlerine dayalı olarak bu ticaretin süreceğini açıkladı.
Fatih Dönmez, A Haber’de katıldığı canlı yayında, gündeme dair soruları yanıtladı.
Enerjide arz güvenliğinin son derece önemli bir konu olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, İran ile çok eski yıllara ve başta petrol ve doğalgaz ithalatına dayanan bir ticaret ilişkisi bulunduğunu söyledi.
Doğalgaz ithalatının uzun dönemli bir kontrata dayalı olarak yapıldığına işaret eden Dönmez, “Bu kontratın süresi 2026 yılına kadar ve devam edecek. Yıllık yaklaşık biz oradan 9,5 milyar metreküp civarında doğalgaz alıyoruz. Ülkedeki vatandaşlarımızın soğukta bırakma veya elektriksiz karanlıkta bırakma gibi bir durum söz konusu olamayacağına göre, kontrat hükümlerine dayalı olarak bu ticaretimiz sürecek.” diye konuştu.
İran’a yönelik ambargonun ABD’nin tek taraflı uygulaması olduğuna dikkati çeken Dönmez, “Nitekim Avrupa Birliği de aslında oldukça rahatsız. Biz meşru bir ticaret yapıyoruz. Arz güvenliği açısından da son derece önemli. Bir de komşuluk hukukumuz var. Yıllardır ticaret yapıyoruz. Bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim.” ifadelerini kullandı.
Dönmez, bir Türk heyeti şu anda ABD’de olduğunu anımsatarak, “Yaptırımlar da dahil olmak üzere bir seri konu hakkında müzakere yapılıyor. Söz konusu diyalogdan olumlu bir netice çıkması konusunda ümitliyim.” değerlendirmesinde bulundu.
Yaklaşık 5 yıldır Türkiye’nin sismik gemisinin Akdeniz’de çalışma yaptığını aktaran Bakan Dönmez, buradan alınan verilerin son derece değerli olduğunu, bölgede ilk derin deniz ve sığ deniz sondajının bu yıl başlayacağını tekrarladı.
Bu amaçla bir sondaj gemisi temin edildiğini ve geminin bakımlarının yapıldığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
“ Şu anda Antalya’da. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde ilk sondaja başlayacak. Adını Fatih koymuştuk. Biz bu gemimizle Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon rezervlerimizin fetihlerini bekliyoruz açıkçası, ümitliyiz. Doğu Akdeniz’deki komşu ülkelerin birçoğu doğalgaza eriştiler. Bizim verilerimiz de son derece iyi ve olumlu.
Arkadaşlar değerlendirmelerini yaptılar. İlk sondajımızı Türk ekonomik bölgesi içerisinde, Antalya açıklarında yapacağız. Diğeri de Mersin açıklarında olacak. O daha sığ denizde bir arama şeklinde gerçekleşecek. Türkiye maalesef petrol ve gazda dışa bağımlı. Oyunun kaderini değiştirecek hamle, eğer bulabilirsek, bütün milletimizden de bu arada dualarını bekliyoruz, bu doğalgaz veya petrolü karada veya denizde nerede varsa arayıp bulmak istiyoruz.”
Enerjide yakın geçmişte elektrik ve doğalgaza gelen zammın hatırlatılması üzerine de Bakan Dönmez, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Zammı aslında kimse hoş karşılamaz. Zammı yapan açısından da bir risktir, çünkü müşteriyi tedirgin edebilir ve müşteri de hiçbir zaman bunu kabul etmez. Biz ülkeyi yönetenler açısından da çok hoş karşılanacak bir şey değil. Ancak bir işin de bir maliyeti oluşuyor. Özellikle son bir yılda petrol fiyatları neredeyse 50 dolarlardan 70 dolarlara geldi.
Keza birçok ürünü dışarıdan ithal ediyoruz. Kurdaki artışları dikkate aldığınızda aslında bu zam oranlarının çok makul olduğunu görüyoruz. Ama benim aslında vurgulamak istediğim husus, vatandaşlarımız, girişimcilerimiz verimliliği artırıcı işlere yatırım yaparlarsa, faturalarında bu zammın etkisini görmezler.
Sizin vasıtanızla da özellikle bir kez daha bu anlamda vatandaşlarımıza bu uyarıyı ve hatırlatmayı da yapmak istiyorum.”
Fatih Dönmez, enerjide 40 milyar doları bulan ithalat rakamına karşın 2002 yılından bu yana ağırlıklı olarak elektrik sektörüne toplamda yapılan 95 milyar dolarlık yatırım sayesinde, tüketiciye kesintisiz enerji sağlanabildiğini de kaydetti.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans