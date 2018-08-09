Ankara’Dan Bir Heyet Bugün Washington’Da İlk Toplantıyı Yapacak.

Ankara’dan bir heyet bugün Washington’da ilk toplantıyı yapacak.

Türkiye ile ABD arasındaki gerginliğin giderilmesi amacıyla devam eden görüşmelerde belli konularda ön mutabakat sağlandı.

Detaylı görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’dan bir heyet bugün Washington’da ilk toplantıyı yapacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki 9 kişilik heyet ABD’ye gitmek üzere yola çıktı.

Heyetin bugün ABD’nin başkenti Washington’da ilk toplantıyı yapacağı belirtildi.

Heyette Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan üçer isim olacak.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı sonrası iki ülke arasında diplomatik görüşmeler sürerken, belli konularda ön mutabakat sağlandı.

Diplomatik diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesi hususunda karşılıklı memnuniyet dile getirildi.

Görüşmelerin yüzyüze devam ettirilmesi karara bağlandı.

Bu çerçevede ön mutabakata varılan belli konularla ilgili detaylı görüşmelerde bulunmak ve süreci daha ileri taşımak için Ankara’dan bir heyet, Washington’a gidiyor.

NTV/..