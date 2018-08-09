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California’Daki Orman Yangınları Devam Ediyor
09 Ağustos 2018 Perşembe Saat 13:15

California’Daki Orman Yangınları Devam Ediyor

California tarihinin en büyük orman yargınları devam ediyor. Şu ana kadar ancak üçte birinin kontrol altına aldındığı belirtilen yangınların, bu ay sonuna kadar devam etmesi beklendiği açıklandı. Yerel basındaki haberlere göre, Mendoci

California tarihinin en büyük orman yargınları devam ediyor.

Şu ana kadar ancak üçte birinin kontrol altına aldındığı belirtilen yangınların, bu ay sonuna kadar devam etmesi beklendiği açıklandı.
Yerel basındaki haberlere göre, Mendocino Milli Ormanı sınırı ve Lake ile Colusa bölgeleri arasındaki sınır bölgesi boyunca etkili olan alevler bin 176 kilometrekareden fazla ormanlık alan ve çayırlık alana ulaşarak hemen hemen Los Angeles kenti büyüklüğündeki bölgeyi yok etti.

İtfaiye yetkilileri, Yosemite Milli Parkı’nın bir kısmının da yangınlar nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

Yangınların üçte birinin kontrol altına alınabildiğini belirten yetkililer, itfaiye görevlilerinin kuvvetli rüzgarlar ve düşük nemli ortamda 18 yangınla mücadele ettiğini vurguladı.

BBC haberinde de California itfaiye yetkililerinin, eyalet tarihinin en büyük yangını olarak nitelendirilen ve eyaletin birkaç yerinde devam eden yangınların ay sonuna kadar sürmesinden endişe ettiklerini açıkladığı bilgisine yer verildi.

Mendocino Milli Parkı çevresindeki yangınlarda, 75 bina yanarken, binlerce kişi de tahliye edildi.
Ülkenin kuzeyinde etkili olan, 647 kilometrekareden fazla alanı yok eden yangın da hala kontrol altına alınamadı.

Yangında 7 kişi yaşamını yitirirken, bin 500 bina da kül oldu.

California’da yangınla mücadele çalışmalarına 14 binden fazla itfaiyeci katılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, California’daki yangınların büyümesinden “kötü çevre politikaları uygulayan” eyalet yetkililerini ve “suyu gerektiği gibi kullanmayan” itfaiyecileri sorumlu tutmuştu.

Eyalet yetkilileri ve yangın söndürme uzmanları ise Trump’a cevap vermekte gecikmemiş ve “yangınları söndürmek için yeterli suyun bulunduğunu”, ayrıca “şiddetli ve yıkıcı yangınlara iklim değişikliğinin neden olduğunu” ifade etmişti.

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