Dövizdeki Dalgalanma Sürüyor

Döviz dün geceki sert yükselişinin ardından bugün az da olsa geriledi.

Dolar, piyasaların kapalı olduğu dün gece 5,4 ile yeni zirveyi gördü.

Gün boyunca dalgalanan Dolar 5.25 seviyelerinden günü tamamladı.

Dün gece 6,3 seviyelerine kadar yükselen Euro bugün kısmen düşüşle günü 6.10 seviyelerinden tamamladı.

Sterlin ise dün gece bir ara 7 TL’yi gördü. Sterlin bu zirvesinin ardından bugün 6.8 seviyelerinden günü tamamladı